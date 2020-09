La saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup est enfin lancée, alors que Nestor Girolami a dominé les premiers essais libres de la première WTCR Race of Belgium disputée ce week-end sur le circuit de Zolder.

L'Argentin a réalisé un meilleur tour de 1m36.450s pour devancer l'impressionnant rookie Gilles Magnus de seulement 0.104s lors de la séance de 45 minutes, ce qui annonce le début d'un programme compact de WTCR 2020 qui se déroulera sur six épreuves en neuf semaines, et ouvre une nouvelle ère avec la gomme Eagle F1 SuperSport du fournisseur de pneus Goodyear.



Plus d'informations à suivre.