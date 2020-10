Le pilote belge, sur son Audi RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou Racing s'est montrée à peine 0,282s plus rapide que son coéquipier Nathanaël Berthon, alors que six marques se sont classées dans le top 10.



"Une séance très matinale, nous avons commencé à 8 heures, la piste était donc glissante et sale au début," a déclaré Magnus. "Nous avons fait des essais ici pendant deux jours, mais les autres vont continuer à s'améliorer au cours du week-end."



Derrière l'Audi Sport Comtoyou DHL Team de Berthon, Santiago Urrutia s'est classé troisième sur sa Lynk & Co 03 TCR de l'équipe son Cyan Performance, devant Yvan Muller (Cyan Racing) et la Hyundai N LUKOIL Squadra Corse i30 N TCR de Gabriele Tarquini.



Le leader du championnat, Yann Ehrlacher et Thed Björk se sont classés sixième et septième dans leur Lynk & Cos, devant l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris du Team Mulsanne de Jean Karl-Vernay. Néstor Girolami s'est classé neuvième sur sa Honda Civic Type R TCR de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, tandis qu'Aurélien Comte complète le top 10 sur sa Renault Mégane RS TCR du Vuković Motorsport.



Esteban Guerrieri, deuxième au classement du championnat WTCR, se classe 11e sur sa Honda du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, devant le héros local Mikel Azcona (Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición).



Josh Files a pris un bon départ pour son premier week-end en WTCR, en se classant 14ème au volant d'une Hyundai de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. Le pilote britannique a remplacé Nicky Catsburg, qui a dû déclaré forfait en raison d'un résultat positif au test PCR effectué avant l'épreuve espagnole.



Le pilote wildcard Nicolas Baert s'est classé 21e après avoir été incapable de réaliser un chrono au volant de son Audi du Comtoyou Racing, alors que le jeune homme de 19 ans effectue lui aussi ses débuts en WTCR.



La séance de 45 minutes a été brièvement marquée par un drapeau rouge à 13 minutes de la fin, lorsque Tom Coronel a stoppé son Audi Comtoyou DHL Team Sport sur la piste en raison de transmission.



La deuxième séance d'essais libres de la WTCR Race of Spain se tiendra à partir de 10h35, heure locale.