Essais Libres 1 WTCR : Langeveld en tête sous une forte pluie

Niels Langeveld s'est classé premier des Essais Libres 1 alors que le week-end de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan débutait sous une forte pluie à Suzuka.

Le Néerlandais Langeveld, qui court pour Comtoyou Team Audi Sport, fait partie de ceux qui ont amélioré à la fin de la séance, et a signé un chrono de 1'00"153 au volant de son Audi RS 3 LMS sur les 2,243 kilomètres du Suzuka East Course, alors que l'on retrouvait six marques clientes dans le top 10.



Cette séance de 45 minutes a été interrompue au drapeau rouge à 16 minutes de son terme lorsque le pilote Comtoyou DHL Team CUPRA Racing Aurélien Panis a tiré tout droit au premier virage et a percuté le mur avec sa CUPRA TCR. En raison des dégâts, l'écurie est dans une course contre la montre pour réparer la voiture avant les Essais Libres 2.



“Je vais bien,” déclare Panis. “C'était un peu dur. Maintenant, je vais juste espérer que la voiture soit prête pour les qualifications – ce sera assez compliqué pour les Essais Libres 2. Je suis vraiment désolé pour l'équipe.”



La séance a repris avec cinq minutes au compteur, durant lesquelles Langeveld a signé son chrono pour reléguer son coéquipier chez Comtoyou Team Audi Sport, Frédéric Vervisch, qui avait été premier pendant la majeure partie de la séance, à la deuxième place.



Langeveld a décrit à quel point les conditions étaient difficiles. “J'étais le premier pilote en piste et j'ai dit à mon équipe que quelque chose clochait sur la voiture, car en ligne droite, elle bougeait de gauche à droite – mais c'était juste l'aquaplaning,” explique-t-il. “Mais au fil de la séance, je me suis senti relativement confiant, et après le drapeau rouge, j'ai réussi à faire le tour parfait.”



Derrière Vervisch, Gabriele Tarquini était troisième pour BRC Hyundai N Squadra Corse, devant le Britannique Rob Huff, vainqueur à Suzuka l'an dernier au volant de sa SLR VW Motorsport Golf GTI TCR. Suivait Yvan Muller pour Cyan Racing Lynk & Co ainsi que Tiago Monteiro, dont l'équipe KCMG a construit une nouvelle Honda Civic Type R TCR pour le Portugais suite à son gros accident lors de la manche précédente, à Ningbo.



Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) était septième devant le pilote PWR Racing Mikel Azcona, Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) et le coéquipier de Vernay, Gordon Shedden.



Leader du championnat WTCR sur la #ROADTOMALAYSIA, Norbert Michelisz n'était que 25e avec sa Hyundai i30 N TCR.



Parmi les wild-cards, Ritomo Miyata a impressionné au 12e rang, Jim Ka To (KC Motorgroup) était 24e et Ryuchiro Tomita, coéquipier de Miyata chez Audi Team Hitotsuyama, 27e.



Les Essais Libres 2 de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan auront lieu à 10h15, heure locale.

