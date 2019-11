Essais Libres 1 WTCR : Michelisz en tête devant Muller

Norbert Michelisz a conclu les Essais Libres 1 en tête après avoir échangé le meilleur temps avec Yvan Muller, à la WTCR Race of Macau.

Le pilote BRC Hyundai N Squadra Corse a donné le ton lors de cette séance de 45 minutes au volant de sa Hyundai i30 N TCR, puis a amélioré sa marque avant d'être battu par Muller dans les dix dernières minutes. Mais Michelisz a répondu au rythme de la Lynk & Co en signant un temps de 2'30"460 dans les dernières minutes pour reprendre la tête. Son chrono était 0"139 plus rapide que celui de Muller sur les 6,12 kilomètres du Circuito da Guia.



Une seconde seulement séparait le top 10 sur cet exigeant circuit urbain, avec Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) au troisième rang dans son Audi RS 3 LMS. Il devançait Rob Huff (SLR VW Motorsport), qui vise une dixième victoire à Macao ce week-end.



Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co) était le cinquième plus rapide devant Tom Coronel (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing), qui connaît un regain de forme bienvenu au volant de sa CUPRA TCR. Andy Priaulx (Cyan Performance Lynk & Co) était septième, tandis que Nicky Catsburg, Mikel Azcona (PWR Racing) et Mehdi Bennani complétaient le top 10. Azcona était le mieux placé de ceux qui découvrent Macao ce week-end, malgré un problème de boîte de vitesses en fin de séance ; il devrait en être équipé d'une nouvelle pour les Essais Libres 2.



Nouveau venu en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Robert Dahlgren s'est montré performant pour sa première séance dans le championnat. Le Suédois s'est retrouvé 13e dans sa Cupra TCR du PWR Racing, tandis que l'Allemand Luca Engstler était 21e pour BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team.



Leader du championnat sur la #RoadToMalaysia, Esteban Guerrieri n'était que 23e dans sa Honda Civic Type R TCR de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en raison d'un support moteur mal fixé, tandis que la meilleure des six wild-cards engagées à Macao ce week-end était le héros local Billy Lo (27e) avec son Audi RS 3 LMS du Tian Shi Zuver Team.



La séance a été brièvement interrompue au drapeau rouge après 11 minutes quand Gabriele Tarquini a heurté le mur avec sa Hyundai.



Les Essais Libres 2 de la WTCR Race of Macau auront lieu à 13h40, heure locale.

The post Essais Libres 1 WTCR : Michelisz en tête devant Muller appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.