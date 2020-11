Le pilote Cyan Performance a fait partie d'une série de pilotes qui ont réalisé leurs meilleurs chronos en fin de séance. La Lynk & Co 03 TCR de l'Uruguayen a terminé en tête des temps avec un tour en 2m14.148s, soit seulement 0.037s d'avance sur le Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.



Comme Ehrlacher, Jean-Karl Vernay a réalisé son meilleur temps dans son dernier tour au sein de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR de Romeo Ferraris du Team Mulsanne pour se hisser à la troisième place de cette première session. Le Français a devancé la CUPRA Leon Competición de l'équipe Zengő Motorsport pilotée par Mikel Azcona, Yvan Muller se plaçant en cinquième position. Thed Björk a signé le sixième chrono, assurant quatre Lynk & Cos aux six premières places.



Nathanaël Berthon se classe septième dans son Audi RS 3 LMS du Comtoyou DHL Team Audi Sport et Attila Tassi a été le premier des Honda Civic Type R du ALL-INKL.DE Münnich Motorsport en huitième position. Le roi du WTCR Norbert Michelisz, qui cèdera sa couronne demain, vient ensuite au volant de sa Hyundai i30 N TCR du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, la Honda de Tiago Monteiro complétant le top 10.



Gilles Magnus, vainqueur du FIA Rookie Award, se classe 11e pour Audi Comtoyou Racing, devant la Honda de Néstor Girolami, les Hyundais de Luca Engstler et Gabriele Tarquini et la CUPRA de Bence Boldizs.



Esteban Guerrieri, le principal challenger d'Ehrlacher pour le titre WTCR, a connu un début de week-end difficile et n'a conclu que 16e. "Ce n'était pas une très bonne séance pour nous, évidemment", a-t-il déclaré. "Nous avons encore du travail à faire. Mon dernier tour n'était pas clair non plus".



Aurélien Comte se classe 17e sur sa Renault Mégane RS TCR du Vuković Motorsport devant Luca Filippi, qui s'est remis d'une escapade dans un bac à graviers en début de séance sur son Alfa Romeo. Les pilotes wildcards Mitchell Cheah sur sa Hyundai Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, et Jose Manuel Sapag sur sa Hyundai de l'équipe Target étaient respectivement 19eet 20e, ce dernier ayant besoin d'un nouvel aileron avant droit après avoir heurté une pile de pneus.



Les essais libres 2 de la WTCR Race of Spain ont lieu à 13h30, heure locale.