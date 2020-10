Le pilote de l'équipe Comtoyou DHL Team Audi Sport a réalisé le meilleur temps en 2m10.051s au volant de son Audi RS 3 LMS, lors d'une séance de 30 minutes brièvement interrompue par le drapeau rouge. Mikel Azcona, qui était le plus rapide lors de la première séance d'essais libres, a stoppé sa CUPRA Leon Competición du Zengő Motorsport sur le circuit en raison d'une défaillance technique, ne laissant que cinq minutes pour les derniers runs.



"Je ne sais pas pourquoi, mais la piste n'est pas aussi rapide", a déclaré Berthon. "C'est pareil pour tout le monde. Il y a des difficultés d'adhérence globale. Mais nous avons trouvé un bon set-up général, donc je suis assez content. Pour l'instant, je suis en bonne position".



Berthon a devancé son coéquipier et leader du Trophée WTCR, Tom Coronel, avec un écart impressionnant de 0,412 seconde. Jean-Karl Vernay est classé troisième dans son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris du Team Mulsanne, alors qu'une fois de plus, cinq marques de course ont occupé les dix premières places.



Esteban Guerrieri a été le plus rapide des Honda Civic Type R TCR de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en quatrième position, juste devant son coéquipier Néstor Girolami. Santiago Urrutia s'est classé lui sixième au volant de sa Lynk & Co 03 TCR Cyan Performance, suivi par Yvan Muller en septième position. La Honda d'Attila Tassi s'est classée neuvième, devant la Hyundai i30 N TCR de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team de Luca Engstler. Le concurrent de la catégorie Rookie de la FIA a tiré deux fois large dans le virage n°2. Azconacomplète le top 10.



Le champion en titre du WTCR, Norbert Michelisz, se classe 11e sur sa Hyundai i30 N TCR de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, mais comme Engstler, il a eu du mal à plusieurs reprises à négocier le long droit au virage 2. "Je ne peux pas aller à fond à cause d'une grosse instabilité", a-t-il déclaré à son équipe par radio.



Gilles Magnus, soutenu par sa fédération nationale belge, le RACB, est classé 12e sur son Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing, avec le leader du championnat Yann Ehrlacher 13e sur sa Lynk & Co. Thed Björk a rattrapé son retard après son problème d'arbre de transmission lors de la première séance pour engranger des kilomètres et conclure au 14e rang de la séance, devant la Honda de Tiago Monteiro et la Hyundai de Nicky Catsburg.



Luca Filippi signe le 17e chrono après un tête-à-queue dans son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris du Team Mulsanne. De son côté, le Tchèque Petr Fulín était 20e dans sa CUPRA Leon Competición de l'équipe VEXTOR DOM , tandis qu'Aurélien Comte continuait à s'adapter à la Renault Mégane RS TCR du Vuković Motorsport pour son retour en WTCR avec la 21e place à la clé.



Les qualifications de la WTCR Race of Slovakia ont lieu à partir de 16h30, heure locale.