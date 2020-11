Le piloteCyan Performance Lynk & Co 03 TCR s'est hissé au sommet de la feuille des temps après une interruption de 30 minutes par drapeau rouge, avec un tour en 2m13.540s. Jean-Karl Vernay, qui avait été le plus rapide jusque là au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR byRomeo Ferraris du Team Mulsanne, a également progressé, mais a fini à 0,128s du chrono de l'Uruguayen.



Le local de l'étape, Mikel Azcona, a continué à afficher un bon rythme dans sa CUPRA Leon Competición du Zengő Motorsport pour terminer troisième, devant l'Audi RS 3 LMS du Comtoyou DHL Team Audi Sport de Nathanaël Berthon et le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) Yann Ehrlacher. "Je me sens bien", a déclaré le pilote Cyan Racing Lynk & Co. "Les conditions étaient délicates avec le brouillard ce matin, mais je me sens bien pour les qualifications. Les conditions ne vont pas beaucoup changer et nous allons nous baser sur le travail que nous avons fait lors de ces essais libres".



L'oncle d'Ehrlacher, et son coéquipier, Yvan Muller, a signé le sixième meilleur chrono. Gabriele Tarquini venait ensuite dans sa Hyundai i30 N TCR de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, devant la Cyan Performance Lynk & Co de Thed Björk, et les Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport de Néstor Girolami et Attila Tassi.



Leur coéquipier chez Honda, Esteban Guerrieri, a complètement manqué la séance alors que l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport procédait à des réglages sur sa voiture. "Nous avons décidé de modifier le système de freinage. Il était préférable de le faire maintenant et de manquer la séance, afin que la voiture soit prête pour les qualifications. J'apprécie l'effort de mes gars pour le faire en un temps record. Nous avons perdu du temps de piste, mais nous sommes sûrs que c'est la bonne façon de faire."



Norbert Michelisz s'est classé 11e au volant de sa Hyundai, devant Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), Gilles Magnus (Comtoyou Racing) et Aurélien Comte dans sa Renault Mégane RS TCR du Vuković Motorsport. Bence Boldizs a conclu au 15e rang dans sa CUPRA du Zengő Motorsport.



L'arrêt de la séance au drapeau rouge a été provoqué par José Manuel Sapag, qui a endommagé la roue avant droite de sa Hyundai de l'équipe Target contre la pile de pneus à la chicane à neuf minutes de la fin. L'Argentin a tenté de regagner les stands, mais il a été contraint d'abandonner sa voiture juste après le dernier virage.



Les qualifications pour la WTCR Race of Aragón ont lieu à 15h00, heure locale.