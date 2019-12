Essais Libres 2 WTCR : Azcona en tête à Sepang

Pour Mikel Azcona, le meilleur temps en Essais Libres 2 à la WTCR Race of Malaysia est la meilleure manière de rebondir après un week-end difficile à Macao.

L'Espagnol a signé un chrono de 2'14"989 dans les dix dernières minutes de cette séance d'une demi-heure pour devancer le leader du championnat WTCR / OSCARO, Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), de 0"217.



“Je suis vraiment, vraiment content car c'est la dernière manche de la saison et nous montrons à tout le monde que nous avons le niveau pour nous battre pour la victoire,” déclare Azcona. “La voiture a vraiment bien fonctionné ici en Malaisie. Les conditions sont délicates pour tous les pilotes, mais pour l'instant, je suis très satisfait de la voiture, et j'aime le circuit. Nous espérons réitérer ce résultat en qualifications. Ce n'est pas très facile car tous les pilotes vont vraiment vite ; nous croisons donc les doigts. Macao a été notre pire week-end, donc conclure les Essais Libres 2 en première place, il n'y a rien de mieux pour nous.”



Coéquipier de Michelisz, Gabriele Tarquini était troisième juste devant un solide Ma Qinghua pour le Team Mulsanne, suivi par Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) et Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team). Augusto Farfus était septième, Aurélien Panis huitième, tandis que Niels Langeveld et Tiago Monteiro complétaient le top 10. Néstor Girolami était 11e, une place devant son coéquipier chez ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, actuel deuxième du championnat.



Parmi les wild-cards malaisiennes, le pilote MotoGP Hafizh Syahrin était 20e, Mitchell Cheah 29e et Douglas Khoo 30e. Cheah était cinquième des Essais Libres 1 et explique sa chute ainsi : "Lors de cette séance, nous tentions de trouver les bons réglages pour la course et j'ai essayé de faire un long relais, donc nous n'avons pas utilisé de pneus neufs. Il nous reste plusieurs choses sur lesquelles travailler pour la course afin d'avoir les bons réglages, mais je pense que notre préparation pour la course commence bien. Après la première séance ce matin, nous avons eu un run positif. Les qualifications vont certainement être très serrées mais j'essaierai de faire de mon mieux et d'en tirer le meilleur."



Prochaine étape, les Qualifications 1 à 15h15, heure locale.

