Mikel Azcona a devancé Aurélien Panis, également pilote d'une CUPRA TCR, lors des Essais Libres 2 de la WTCR Race of China ce matin.

Représentant PWR Racing, Azcona a signé son impressionnant chrono de 1'50"715 dans les derniers instants de la séance au Ningbo International Speedpark, 0,436 seconde plus rapide que le pilote Comtoyou DHL Team CUPRA Racing. Ces deux hommes ont volé la vedette au héros local et auteur du meilleur temps en Essais Libres 1, Ma Qinghua, au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR du Team Mulsanne.



“C'est bien d'être premier pour commencer la journée,” déclare Azcona, qui a remporté sa première victoire en WTCR / OSCARO lors de la manche précédente à Vila Real (Portugal). “C'est ma première fois à Ningbo. C'est un circuit difficile, le deuxième plus difficile derrière le Nürburgring. Il faut que je continue à progresser car tout ça peut beaucoup changer.”



Derrière le top 3 suivait Norbert Michelisz – candidat au titre sur la #ROADTOMALAYSIA – dans sa BRC Hyundai N Squadra i30 N TCR, devant le pilote Comtoyou Team Audi Sport Frédéric Vervisch, qui avait donné le ton en début de séance avec sa RS 3 LMS.



Pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Néstor Girolami était sixième dans sa Honda Civic Type R TCR, devant Johan Kristoffersson pour SLR Volkswagen et le leader du WTCR / OSCARO, Esteban Guerrieri.



Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co) et Andy Priaulx (Cyan Performance Lynk & Co) complétaient un top 10 où les sept marques engagées dans le championnat sont présentes, devant leur coéquipier Yann Ehrlacher, malgré une crevaison à l'avant droit pour ce dernier en début de séance.



La première séance qualificative de la WTCR Race of China aura lieu à 11h00, heure locale.

The post Essais Libres 2 WTCR : Azcona et Panis en tête appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.