Essais Libres 2 WTCR : Huff et Priaulx mènent la danse

Les pilotes britanniques Rob Huff et Andy Priaulx se sont classés en tête des Essais Libres 2 à la WTCR Race of Macau, avec six marques clientes représentées dans le top 10.

Huff (SLR VW Motorsport), qui est en quête d'une dixième victoire à Macao ce week-end, a signé le meilleur temps en 2'29"422 aux alentours de la mi-séance avec sa Volkswagen Golf GTI TCR. Lors de ces 30 minutes d'essais, c'est Priaulx qui s'en est rapproché le plus avec sa Lynk & Co 03 TCR du Cyan Performance, mais il a échoué de 0"253 sur les 6,12 kilomètres du Circuito da Guia.



Les deux pilotes britanniques devançaient deux Français, à savoir Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) et Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co), troisième et quatrième respectivement.



Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) était cinquième devant Thed Björk. Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) était le plus rapide des Hyundai i30 N TCR au septième rang, suivi par la Honda Civic Type R TCR de Tiago Monteiro (KCMG).



Norbert Michelisz, qui était le plus véloce en Essais Libres 1 pour BRC Hyundai N Squadra Corse, s'est classé neuvième, tandis que Mikel Azcona (PWR Racing), dixième, était le plus rapide de ceux qui découvrent Macao ce week-end, au volant de sa CUPRA TCR.



Yvan Muller, Aurélien Panis, Johan Kristoffersson, Gordon Shedden et Tom Coronel complétaient le top 15, tandis qu'Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), leader du championnat sur la #RoadToMalaysia, a de nouveau manqué de rythme dans sa Honda Civic Type R TCR et n'était que 22e.



Tout comme en Essais Libres 1, la wild-card la plus rapide était celle du Tian Shi Zuver Team, Billy Lo, qui était 27e au volant de son Audi RS 3 LMS.



La séance a été brièvement interrompue au drapeau rouge après cinq minutes lorsque Jim Ka To (KC Motorgroup) a percuté le mur avec sa Honda Civic Type R TCR. Le drapeau rouge a été agité à nouveau en toute fin de séance avec un tête-à-queue de Lo, qui a encore touché le mur.



La première séance qualificative de la WTCR Race of Macau aura lieu vendredi matin à 08h50, heure locale.

