Yvan Muller Cyan Racing) a d’abord détenu le meilleur temps dans cette séance de 30 minutes sur le tracé belge long de 4,0 kilomètres, avant que Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) ne batte son chrono. Puis Magnus, ancien vainqueur des 24 Heures de Zolder, a pris la tête à mi-séance avec un temps de 1'36''065, continuant d’impressionner pour ses débuts en WTCR.



“Je suis très content de terminer les EL2 en tête et cela me donne une grande confiance pour les qualifications”, a dit le pilote de 21 ans.“Bien sûr, j’ai un avantage sur cette piste, qui va devenir moins important à mesure que les autres l’apprendront. C’est glissant pour le moment.”



Berthon était satisfait de son deuxième temps, lui qui doit se réacclimater au WTCR. “Je suis très content d’être de retour, plus encore avec Comtoyou et Audi”, a-t-il déclaré. “Nous avons fait de bons essais et la voiture est très bonne, je pense que nous avons le bon set-up. Je suis très confiant.”



Quatrième derrière Muller, Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport), concurrent du WTCR Trophy, a montré un bon rythme avec son Audi RS 3 LMS, devant Thed Björk et sa Lynk & Co 03 TCR de Cyan Performance. Les 14 premiers se tenaient en une seconde à la fin de la séance pour les débuts de Goodyear, nouveau fournisseur de pneus du WTCR.



Jean-Karl Vernay a pris la sixième place avec son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Ferraris du Team Mulsanne. Attila Tassi s’est montré le plus rapide des pilotes d’une Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, à la septième place, devant Yann Ehrlacher (Cyan Racing), Néstor Girolami, meilleur chrono des EL1, et Tiago Monteiro qui clôturait le top 10.



Santiago Urrutia s’est classé 11e pour son premier week-end avec Cyan Performance, devant le prétendant au titre WTCR 2 019 Esteban Guerrieri. Jack Young, candidat au FIA Rookie Award, a terminé 13e sur sa Renault Mégane RS TCR de Vuković Motorsport, malgré un tête-à-queue au Turn 1 qui a entraîné l’interruption de la séance. Il a devancé l’autre débutant Luca Engstler (Hyundai N Liqui Moly Racing Team) sur sa Hyundai i30 N TCR et Mikel Azcona (Zengő Motorsport) au volant de sa CUPRA Leon Competición.



Le champion WTCR en titre Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) n’apparaît qu’en 18e position dans le classement de cette séance.



Les qualifications de la WTCR Race of Belgium débuteront à 14h, heure locale.