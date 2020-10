Gabriele Tarquini, Yann Ehrlacher et Berthon ont tous pris la tête pendant les 30 minutes de la séance, jusqu'à ce que Magnus, candidat au Prix du meilleur Rookie de la FIA, se hisse au sommet des temps à sept minutes de la fin. Son Audi RS 3 LMS de Comtoyou Racing a tourné en 2m05,724s pour devancer son coéquipier Berthon de 0,301s.



Le leader du championnat, Yann Ehrlacher, a terminé troisième, mais Berthon et le pilote Cyan Racing ont tous deux subi des revers suite à des changements de moteur - ce qui signifie qu'ils prendront le départ de la course 1 en fond de grille.



"Nous avons dû changer le moteur parce qu'il y avait un cylindre qui n'était pas en bon état", a déclaré Ehrlacher. "A ce stade, c'était trop risqué. Cela signifie une pénalité de grille, mais c'est comme ça. J'ai un peu de marge au championnat, donc c'est à moi de me rattraper dans la course 2 et la course 3. Notre rythme n'est pas mauvais".



Tarquini est quatrième de la séance, devant l'Audi Sport Comtoyou DHL Team de Tom Coronel et le héros local Mikel Azcona dans saCUPRA Leon Competición Zengő Motorsport. La Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR d'Yvan Muller a signé le septième chrono.



Vient ensuite l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris du Team Mulsanne pilotée par Jean-Karl Vernay. Mais le Français a mis fin à la séance en début de séance après avoir perdu sa roue avant gauche dans les dernières minutes.



Luca Engstler s'est classé neuvième sur sa Hyundai i30 N TCR de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, tandis que Santiago Urrutia (Lynk & Co) complétait le top 10.



Le candidat au titre WTCR Esteban Guerrieri a été le plus rapide des Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en 12e position, tandis que son coéquipier Néstor Girolami était 14e.



Josh Files a continué à s'adapter au WTCR lors de ses débuts dans la série pour l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team en 18e position, tandis que le wildcard Nicolas Baert a au moins réussi à établir un temps dans cette séance au volant de son Audi Comtoyou Racing. Il a été classé 20e.



Les qualifications pour la WTCR Race of Spain ont lieu à 13h15, heure locale.