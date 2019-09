Et de six vainqueurs différents : Wisniewski et Hasse s’imposent en Esports WTCR OSCARO

Encore une fois, la nature extrêmement compétitive de l'Esports WTCR OSCARO Multiplayer Championship a été mise en lumière lorsque le Polonais Nikodem Wisniewski et l'Allemand Florian Hasse se sont partagé les victoires sur le circuit de Zandvoort virtuel, pour un total de six vainqueurs différents en autant de courses cette saison.

Résumé des qualifications : Wisniewski du premier coup

La nature sinueuse du tracé néerlandais a rendu les qualifications cruciales. Le Hongrois Gergo Baldi (M1RA Esports / Hyundai) était le plus rapide des pré-qualifications, mais lors de la séance de 15 minutes précédant les courses ce dimanche, Nikodem Wisniewski (Williams Esports) a signé le meilleur temps dans sa toute première tentative. L'Espagnol Nestor Garcia (Red Bull Racing Esports) – poleman lors de la manche précédente en Slovaquie – a placé son Audi au deuxième rang devant Baldi et Jack Keithley (Williams Esports / Audi).



Résumé de la Course 1 : Wisniewski vainc Garcia et Baldi

Nikodem Wisniewski a conservé la tête depuis la pole position au volant de sa CUPRA, juste devant Nestor Garcia et Gergo Baldi. Le Britannique Jack Keithley est resté quatrième mais a subi l'intense pression de son coéquipier allemand Moritz Löhner.



À 11 minutes du drapeau à damier, Löhner a percuté Keithley par l'arrière dans l'Audi S-bocht. Keithley est parvenu à se maintenir à sa position, tandis que Löhner a perdu deux places au profit de son compatriote Alexander Dornieden et du Polonais Kuba Brzezinski.



Wisniewski, lui, n'a pas eu le moindre problème et a remporté avec mérite sa première victoire de la saison devant Garcia et Baldi, qui attendait son retour sur le podium depuis longtemps. Keithley a pris la quatrième place devant Dornieden, Brzezinski, Löhner, et le leader de l'Esports WTCR OSCARO Multiplayer Championship, Bence Bánki.



Les deux pilotes EURONICS Gaming, Tim Jarschel et Florian Hasse, ont fini neuvième et dixième et monopolisaient la première ligne de la grille pour la Course 2.



Il y avait eu une bataille serrée pour cette dixième place synonyme de pole position pour la Course 2 à grille inversée. Le Hongrois David Nagy (M1RA Esports / Hyundai) s'est maintenu à cette position en début de course mais a ensuite subi la pression de Hasse. Ce dernier a placé sa voiture à l'extérieur dans l'Audi S-bocht, mais Nagy a fermé la porte : malgré une touchette, Hasse est parvenu à doubler Nagy.



Résumé de la Course 2 : Hasse devient le sixième vainqueur différent en 2019

Florian Hasse a converti la pole position en une première victoire en Esports WTCR OSCARO devant son coéquipier chez EURONICS Gaming et compatriote Tim Jarschel. Bence Bánki a donné un coup de fouet à ses espoirs de titre avec la troisième place, ayant remporté sa bataille face à Moritz Löhner.



Plus loin, Julian Kunze était en grande forme, remonté de la 13e à la 10e place dès la mi-course. Il a ensuite doublé Wisniewski, Garcia et Baldi.



Löhner, en revanche, n'a pas eu le même succès dans ses tentatives de dépassement. Se battant pour la troisième place, il est sorti large au premier virage et s'est retrouvé derrière Kuba Brzezinski et Alexander Dornieden, bien qu'il soit ensuite parvenu à récupérer la cinquième place aux dépens de Dornieden grâce à une manœuvre adroite dans le second secteur. Brzezinski s'est classé quatrième tandis que Keithley, Kunze, Baldi et Wisniewski complétaient le top 10.



Quant à Guillaume Theot, il a subi un énorme accident à Scheivlak, dans lequel Krisztián Juhász était également impliqué.



Que donne la course au titre Esports WTCR OSCARO ?

Le champion en titre Bence Bánki reste en tête du classement général, toutefois avec une avance réduite à six points sur Florian Hasse. Suivent Brzezinski, Wisniewski, Keithley, Jarschel, Garcia, Kunze, Baldi et Dornieden.



Revivez les courses du Serveur 1 :https://youtu.be/g73jmXypFCM?t=7733



Langeveld rapide mais malchanceux en Esports WTCR OSCARO

Les courses Esports WTCR OSCARO de Niels Langeveld sur le troisième serveur à Zandvoort ont été mitigées. Après avoir signé la pole position avec plus d'un dixième d'avance sur le pilote CUPRA Jesper Eriksson, le Néerlandais (par ailleurs pilote Comtoyou Team Audi Sport en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO) a gardé la tête au début. Cependant, au sixième tour, il a rétrogradé derrière Eriksson, et le Suédois a remporté sa première victoire devant Langeveld et Cyrille Saussey à l'issue d'une course animée.



Il y a eu un accident avant même le premier virage lors de la course à grille inversée, tandis que Langeveld s'est placé en excellente position. Il a dépassé Marcello Caserta malgré un léger contact dans Vodafone-bocht et a rapidement porté son regard sur le leader Stef Cremers, mais il a perdu le contrôle à l'entrée de l'Audi S-bocht. Il s'est retrouvé dixième. Cremers a finalement remporté la victoire, non sans avoir gagné sa bataille avec Sergey Mukimov en fin d'épreuve. Caserta a également doublé le Russe, qui court à la souris et non au volant mais s'est héroïquement maintenu à la troisième place.



Et maintenant ?

La saison 2 de l'Esports WTCR OSCARO continuera sur la Nordschleife du Nürburgring le 22 septembre. Il reste possible de se qualifier pour la course en cliquant sur ce lien :http://game.raceroom.com/championships/34

The post Et de six vainqueurs différents : Wisniewski et Hasse s’imposent en Esports WTCR OSCARO appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.