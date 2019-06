Eurosport Events et WSC étendent leur partenariat global

Eurosport Events Ltd, promoteur du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, et WSC Ltd, propriétaire de la réglementation TCR, ont signé un nouvel accord.

Après le succès de la série depuis sa création pour la saison 2018, Eurosport Events restera, selon les termes de l'accord, le promoteur de la catégorie phare mondiale du TCR.



De plus, Eurosport Events et WSC étendront leur partenariat aux courses électriques afin de promouvoir l'ETCR au niveau mondial, avec un plan de promotion spécifique.



Eurosport Events et la CSM feront d'autres annonces en temps utile sur le nom de la série, le format et son développement mondial.



Eurosport Events entamera par la suite des discussions avec la FIA afin de prolonger l'accord pour le WTCR et d'examiner l'ETCR.

