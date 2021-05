Eurosport Events est ravi d'annoncer son accréditation Trois Etoiles pour l'Environnement de la part de la FIA à l'issue d'un processus d'audit rigoureux conforme au cadre de certification environnementale de l'instance dirigeante du sport automobile mondial.

Le programme d'accréditation environnementale de la FIA vise à aider les acteurs du sport automobile et de la mobilité dans le monde entier à mesurer et à améliorer leurs performances environnementales par le biais d'un processus d'évaluation à trois niveaux.Grâce au WTCR - FIA World Touring Car Cup et au Championnat européen des rallyes de la FIA, le promoteur Eurosport Events rejoint le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA et le Championnat ABB de Formule E de la FIA comme l'un des trois seuls promoteurs à avoir obtenu l'accréditation environnementale trois étoiles à ce jour.En tant que filiale d'événements sportifs de Discovery, le groupe mondial de médias, le promoteur Eurosport Events s'est engagé en plusieurs points à être durable dans ses domaines d'activité : mesurer, surveiller et réduire son impact, établir des liens durables avec ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement et améliorer les communautés locales où il est opérationnel.Afin de respecter ses engagements et de s'efforcer de s'améliorer en permanence, Eurosport Events a mis en place un système de gestion environnementale pour identifier son impact sur l'environnement en tant que promoteur et dans le cadre global de ses séries. Ceci afin de renforcer la prévention et la protection de l'environnement, de valider les processus et d'établir une traçabilité de ses actions et de fixer des améliorations annuelles.Les actions environnementales d'Eurosport Events dans le cadre de son accréditation environnementale trois étoiles de la FIA s'ajoutent à l'importante voie de la mobilité électrique qu'elle suit à travers la promotion de PURE ETCR, qui a été élevée au rang de Coupe du monde FIA de voitures de tourisme électriques à partir de 2022, et du Championnat FIA de GT électriques, qui sera lancé en 2023.Eurosport Events est également signataire du Cadre d'action des Nations unies sur le sport pour le climat. Ce cadre soutient un certain nombre d'objectifs mondiaux en matière de changement climatique en reconnaissant la contribution du secteur du sport au changement climatique et sa responsabilité dans la promotion de la neutralité climatique pour une planète plus sûre. Eurosport Events espère que son engagement inspirera les fans de sport, les communautés et les gouvernements à relever leur ambition climatique dans un effort commun pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré centigrade.Guidé par des experts certifiés en matière de durabilité, Eurosport Events a mesuré l'empreinte carbone de son siège parisien et de ses séries de sport automobile sur la base d'un périmètre trois étoiles. Le calcul a permis d'identifier les postes d'émissions importants d'Eurosport Events pour prendre des mesures de réduction à partir de 2021, notamment en optimisant la logistique du calendrier et en stipulant l'absence de fret aérien pour ses séries.Pour un meilleur suivi et pour éviter la refabrication, des dispositions de contrôle ont été établies pour les achats de matériaux clés par nos équipes qui explorent saison après saison les possibilités de réduire la consommation de matériaux ou de les remplacer par des matériaux ayant un impact environnemental réduit.En outre, Eurosport Events exige que les sites et les promoteurs avec lesquels il est en partenariat intègrent les améliorations environnementales et le bien-être dans leurs stratégies de base par le biais d'accords signés. Tous les fournisseurs sont également tenus de respecter les normes environnementales d'Eurosport Events.La politique environnementale d'Eurosport Events peut être consultée en ligne sur FIAWTCR.com et FIAERC.com Felipe Calderón, président de la commission environnement et développement durable de la FIA, a déclaré : "Nous félicitons Eurosport Events non seulement d'être parmi les premiers promoteurs à rejoindre le programme d'accréditation environnementale de la FIA, mais aussi de s'engager dans l'action climatique en signant le programme Sports for Climate Action de la CCNUCC. C'est le type de leadership nécessaire pour que notre sport puisse aller de l'avant et relever les défis environnementaux auxquels notre planète est confrontée. En réduisant notre impact sur l'environnement et en menant des innovations durables, nous sommes convaincus que nous accélérerons la transition vers un avenir durable pour tous."François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, a déclaré : "En tant qu'organisation, nous sommes très fiers d'atteindre ce niveau de certification. Pour l'avenir, il s'agit d'une grande annonce en termes d'engagement environnemental, déjà souligné par nos pratiques de travail et par la création de PURE ETCR, la série de voitures de tourisme entièrement électriques et multimarques. Conformément à la politique globale de durabilité de Discovery, Eurosport Events continue à travailler dur pour mieux démontrer, par des faits concrets, notre responsabilité envers la société et notre engagement en faveur de la durabilité afin de protéger l'environnement et le développement humain de nos clients et de nous-mêmes. Nous prenons très au sérieux le fait d'avoir obtenu l'accréditation environnementale trois étoiles de la FIA et nous travaillerons sans relâche pour tenir tous nos engagements et assumer nos responsabilités."