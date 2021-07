La série PURE ETCR partagera l'affiche avec le WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le circuit de MotorLand Aragon, le leader de la série électrique, Mikel Azcona, s'apprêtant à jouer à domicile lors de la Race SP, second round de cette saison inaugurale.

Le jeune homme de 25 ans, qui sera également en action en WTCR sur son propre circuit, a été victorieux lors de la première épreuve de voitures de tourisme multimarques entièrement électriques à Vallelunga en juin, ce qui lui a permis de prendre la tête du classement des pilotes et de placer CUPRA X Zengő Motorsport en tête du classement des constructeurs.



Mais Azcona aura fort à faire pour conserver son fauteuil de leader. Son coéquipier Mattias Ekström lui a mis la pression à Vallelunga. Jean-Karl Vernay, de l'équipe Hyundai Motorsport N, est deuxième au classement - à seulement cinq points - et le coéquipier du Français, Augusto Farfus, a également remporté une bataille.



L'équipe Romeo Ferraris - M1RA a remporté trois batailles en Italie avec la nouvelle Giulia ETCR de Romeo Ferraris.



Luca Filippi, Stefano Coletti et Oli Webb ont tous remporté des victoires, Filippi étant le mieux placé au championnat en cinquième position.



Comme Vallelunga l'a prouvé, n'importe lequel des 12 pilotes au départ a d'excellentes chances d'être couronné Roi du week-end. Le tirage au sort - qui détermine les positions de départ pour la première manche - jouera probablement un rôle clé dans le résultat final.

