Augusto Farfus a préféré la "simplicité" à la "sophistication" pour le design de son numéro de course qu'il portera en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO cette saison.

Farfus, qui sera au volant d'une Hyundai, était l'un des pilotes les plus reconnus du FIA World Touring Car Championship par le passé, ainsi qu'en DTM où il évoluait jusqu'à la saison dernière. Il est aussi l'un des sept titulaires d'un titre mondial de la FIA à s'aligner en 2018 sur la # WTCR2019SUPERGRID.



Le Brésilien, qui a récemment testé la Hyundai i30 N TCR qu'il pilotera en WTCR / OSCARO, a expliqué la conception de son projet, qui intègre le n ° 8 qu’il utilise depuis ses débuts en compétition dans son pays au début des années 90.



"J'ai fait un design très simple", a déclaré Farfus. "Le nombre doit montrer le nombre, rien de plus, je ne voulais pas de quelque chose de très sophistiqué, mais plutôt la simplicité, je voulais un design très épuré et j'espère que vous allez l’aimer. La saison va être magnifique et un grand championnat nous attend. "

The post Farfus : la simplicité d’abord pour le design du numéro en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.