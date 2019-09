Farfus pour un troisième podium WTCR 2019

Augusto Farfus aborde la WTCR Race of China en quête d'un troisième podium en autant de meetings WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Après son premier podium à la WTCR Race of Germany en juin, le Brésilien a réitéré cette performance à la WTCR Race of Portugal avant la trêve estivale.



Bien que le Ningbo International Speedpark soit une terre inconnue pour le pilote BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, un troisième podium en autant de rendez-vous est une éventualité réaliste pour Farfus, qui a désormais une certaine expérience du WTCR / OSCARO et de la Hyundai i30 N TCR.



“Ce sera un autre nouveau circuit pour moi, mais Ningbo a l'air très fun niveau pilotage,” déclare Farfus (photo : troisième à partir de la gauche). “Il nous faut engranger autant d'expérience que possible pour nous mettre au niveau et tenter de rentrer à la maison avec un beau trophée entre les mains.”

