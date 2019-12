Augusto Farfus est de retour en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à Sepang cette semaine et est déterminé à “tout donner”.

Contraint de manquer la WTCR Race of Macau le mois dernier lorsqu'il a tenté, sans succès, de remporter la Coupe du monde GT de la FIA pour la deuxième année d'affilée, le pilote BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team vise de nouveaux podiums pour la première édition des Races of Malaysia.



“Nous allons certainement tout donner après une longue saison,” déclare Farfus. “Essayons de conclure l'année sur une bonne note avec un très grand sourire, et espérons un grand trophée pour Norbi [Michelisz]. On croise les doigts et on va à fond !”



Farfus est l'un des deux Brésiliens sur la #WTCR2019SUPERGRID en Malaisie, puisque João Paulo de Oliveira va y faire ses débuts.

The post Farfus va “tout donner” pour son retour en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.