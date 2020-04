Fast and from France en WTCR – Les Français du WTCR

-

Sept pilotes ont représenté la France en WTCR - FIA World Touring Car Cup jusqu'à présent. Voici un rappel de qui ils sont et de ce qu'ils ont accompli.

Nathanaël Berthon :A piloté une Audi RS 3 LMS pour Comtoyou Racing lors de la première saison, avec un podium à Wuhan en point d'orgue.



Aurélien Comte :Une victoire lors de la WTCR Race of Netherlands et une pléthore de podiums en 2018 ont souligné le potentiel de ce Français pilotant une Peugeot pour DG Sport Compétition.



Yann Ehrlacher :Deux victoires et la tête provisoire du classement 2018 pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Le passage à Cyan Performance Lynk & Co pour 2019 a permis à Ehrlacher de se hisser dans le top 3 et de remporter le trophée TAG Heuer Most Valuable Driver à Vila Real.



John Filippi :John Filippi, basé en Corse, a piloté pour Campos Racing en 2018, marquant 14 points après avoir pointé aux avant-postes lors des test officiel du WTCR.



Yvan Muller :Il s'est battu pour le titre WTCR en 2018 et 2019. Il rejoindra son neveu Ehrlacher chez Cyan Racing Lynk & Co pour la saison 2020, alors que le champion français fêtera ses 51 ans.



Aurélien Panis :Le jeune Français a laissé le meilleur pour la fin, signant une remarquable deuxième place lors de la WTCR Race of Malaysia alors que la saison 2019 s'acheminait vers un point culminant palpitant.



Jean-Karl Vernay :Vernay a rejoint le WTCR en 2018 en tant que champion des TCR International Series et il a continué sur sa lancée avec quatre victoires lors de la première saison. Il n'y a pas eu de victoires en 2019, mais des podiums et beaucoup de points.

