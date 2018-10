Ferrara promu en WTCR au sein du Team Mulsanne Alfa Romeo

Luigi Ferrara aura l'opportunité d'effectuer ses débuts en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO où il sera associé à Kevin Ceccon lors des deux derniers meetings de 2018, après s'être illustré en TCR Italy.

Ferrara, qui a raté le titre en TCR Italy pour seulement 2.5 points, a été appelé pour piloter l'Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferrari à la place de Fabrizio Giovanardi en WTCR OSCARO, lequel a pris la décision de stopper son partenariat professionnel avec le Team Mulsanne. Après la WTCR JVC KENWOOD Race of Japan (26-28 octobre), Ferrara poursuivra avec l'équipe lors de la finale de la saison du WTCR à Macao, qui fera partie des courses de la Suncity Group Guia Race du 15 au 18 novembre.



Michela Cerutti, directrice des opération pour Romeo Ferraris, la structure qui est derrière le projet Alfa Romeo Giulietta TCR, a commenté : "Nous prenons note de la décision de Fabrizio avec grand respect, considérant le rôle qu'il a pris dans notre projet et ce qu'il représente en course de supertourisme. Nou avions pensé à lui l'hiver dernier pour tester et développer ce nouveau produit, mais nous n'avons pas réussi à satisfaire ses demandes et à lui fournir une voiture compétitive. Le travail effectué par Fabrizio a été crucial pour le développement de la voiture, et grâce à sa contribution, nous avons été capables de marquer des points en WTCR pour la première fois en Slovaquie, ce dont nous lui serons toujours reconnaissants".



Au sujet de la sélection de Ferrara, Cerrutti a ajouté : "Nous accueillons chaleureusement Gigi dans l'équipe. Après la décision de Fabrizio, nous avons eu très peu de temps pour trouver un remplaçant pour les deux dernières manches de la saisons, et le choix le plus naturel était d'aligner aux côtés de Kevin quelqu'un qui connaisse déjà la voiture. Ferrara était une option naturelle, et nous sommes confiants dans le fait qu'il sera capable de contribuer beaucoup au set-up de la voiture grâce à sa grande expérience de nos voitures, même s'il devrai affronter deux pistes difficiles, Suzuka et Macao".



Ferrara, pilote italien de 36 ans, a de l'expérience en voitures de tourisme, en GT et en courses de monoplaces, après avoir effectué ses débuts en karting. Il a remporté le titre en catégorie 125cc dans son pays en 1996 et a progressé jusqu'en Formule 3, via des apparitions en Formule Renault Campus et en Formule Renault 2.0. "Je remercie beaucoup Romeo Ferraris et le Team Mulsanne pour m'avoir choisi pour finir la saison", a indiqué le pilote de Bari. "L'appel reçu de la part de Michela, bien évidemment, m'a pris par surprise, mais en même temps, cela m'a beaucoup boosté. Je suis un peu anxieux à l'idée de rencontrer l'équipe et découvrir l'atmosphère du WTCR. C'est comme un rêve qui devient réalité et une opportunité de donner une certaine continuité au travail que j'ai effectué sur l'Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris en TCR Italy lors des deux dernières saisons".



Giovanardi, multiple champion de supertourisme, a déclaré : "Cela n'a pas été facile de prendre cette décision, et il y a bien sûr beaucoup de déception de ne pas avoir obtenu les résultats que nous aurions voulu. Je suis revenu à la compétition pour gagner, et j'ai accepté ce challenge avec Romeo Ferraris car je croyais en ce projet et en l'équipe. Malheureusement, les choses ont atteint leur point de rupture en Chine, également car les problèmes techniques ont été impossibles à résoudre par l'usine jusque là. Ce qui restera est la satisfaction d'avoir décroché les premiers points en FIA WTCR pour la Giulietta et d'avoir été peformant sur plusieurs courses dans un style flamboyant au cours de la saison".



"Malgré la fin malheureuse de ce projet, je veux remercier l'équipe et tous ses membres, sur la piste et à l'atelier. Ils ont toujours donné tout ce qu'ils avaient avec grande passion, et je leur souhaite tout le meilleur pour le reste de la saison et au-delà. J'ai toujours faim de compétition et de victoires et je veux dire à tous mes fans que je ferai tout pour trouver un projet qui me permettra de faire le spectacle en piste pour eux et me battre pour les premières positions".



Le Team Mulsanne a annoncé en septembre que l'ex pilote de monoplace Kevin Ceccon disputerai la fin de la saison du WTCR OSCARO avec l'équipe après avoir impressionné en marquant des points dès ses débuts lors de la WTCR Race of Slovakia en juillet à la place de Gianni Morbidelli. Ceccon a depuis marqué d'autres points avec une 6e et une 8e places lors de la WTCR Race of China-Wuhan au début du mois.



"Nous sommes désolés de perdre Fabrizio, un pilote comptant une histoire exceptionnelle en course de supertourisme, et nous voudrions adresser un accueil chaleureux en WTCR OSCARO à Luigi Ferra", a commenté François Ribeiro, directeur d'Eurosport Events, promoteur du WTCR. "C'est toujours bien de voir des pilotes ayant impressionné dans des championnats nationaux avoir l'opportunité de démontrer leurs compétences à un niveau mondial. Ce n'est pas facile d'apprendre deux nouveaux circuits en pleine bataille pour le championnat, mais au moins "Gigi" a une bonne connaissance de la voiture et une bonne équipe autour de lui".



Photo : ACI Sport

The post Ferrara promu en WTCR au sein du Team Mulsanne Alfa Romeo appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.