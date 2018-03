Le championnat 2018 FIA WTCR débarque d’avril à novembre en LIVE sur Eurosport

Nouveau nom, nouvelles règles ! Avec un titre de constructeur qui n'est plus à gagner, cette année, seuls les pilotes et les équipes seront récompensés. Avec une grille complète constituée de 26 pilotes chevronnés, deux séances qualificatives et trois courses par week-end, le spectacle sur piste sera encore plus spectaculaire qu'avant.

Utilisant les règlements techniques TCR, un concept moins cher et plus accessible adopté par des constructeurs tels qu'Audi, Honda, Hyundai, Peugeot, SEAT et Volkswagen la saison sera disputée pendant 10 week-ends d'avril à novembre avec comme point de départ le légendaire circuit de Macau

Malgré l'absence d'équipes constructeurs, plusieurs pilotes de haut niveau du WTCC participeront à cette nouvelle saison. Parmi eux, Mehdi Bennani, Thed Björk, Tom Coronel, Esteban Guerrieri, Rob Huff, Norbert Michelisz, Tiago Monteiro, Gordon Shedden, Gabriele Tarquini et Jean-Karl Vernay.

Toutes les courses seront disponibles en LIVE et à la demande sur Eurosport Player

* Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles en exclusivité avec Canal, hors opérateurs locaux et Eurosport Player