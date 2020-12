Pluie, flammes, frissons, controverse, dépassement héroïque et couronnement d'un roi, tout cela a été mis en scène lors d'une soirée vraiment inoubliable.



Voici un rappel de quelques images offertes par Eurosport Events, le promoteur de la WTCR.



COURSE 1 :https://www.youtube.com/watch?v=R0VGq3LGgjw&feature=emb_logo



RACE 2 :https://www.youtube.com/watch?v=sQp7iWj7PCo&feature=emb_title



RACE 3 :https://www.youtube.com/watch?v=Zn-3k4cOXvk



WTCR ALL-ACCESS LIVE



La journaliste du WTCR Alexandra Legouix a rejoint le nouveau roi du WTCR Norbert Michelisz sur son trône au circuit international de Sepang, une heure après l'arrivée de la course 3.



Une entrevue à retrouver ici :



https://www.youtube.com/watch?v=2xntF28kkDE&feature=emb_logo



WTCR REWIND : RETOUR À SEPANG



Présenté pour la première fois le 4 juin dernier, Back to Sepang, revient sur la super-finale de la WTCR Race of Malaysia, qui s'est déroulée à Sepang et où Esteban Guerrieri et Norbert Michelisz se sont battus pour le titre de Roi du WTCR.



Guerrieri et Michelisz ont été rejoints en ligne par les deux autres pilotes qui ont joué un rôle crucial en ce dimanche soir tumultueux, Mikel Azcona et Johan Kristoffersson, tandis que Stéphane Barbe, qui était à Sepang pour faire un reportage pour le journal françaisL'Equipe, a apporté un point de vue d'expert.



Les cinq invités sont remonté six mois en arrière pour raconter comment ils ont vécu cette nuit de décembre et les émotions qu'ils ont vécues, l'animatrice Alexandra Legouix ajoutant ses souvenirs à la discussion.



Regardez tout cela ici :



https://www.youtube.com/watch?v=4P8lUFGKc7Q