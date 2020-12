Pluie, flammes, frissons, controverse, dépassements héroïques et couronnement d'un roi, tout cela a été mis en scène lors d'une soirée vraiment inoubliable.



Voici un rappel de ce qui s'est passé lors des trois courses diffusées en direct sur Eurosport et dans le monde entier.



COURSE 1, 15h15, DIMANCHE 15 DECEMBRE



Revivez l'action ici : https://www.youtube.com/watch?v=R0VGq3LGgjw&feature=emb_logo



LES POINTS CLÉS :



Michelisz s'impose depuis la pole position et porte son avance dans la course au titre à 27 points sur Guerrieri



Aurélien Panis convertit un départ depuis la deuxième place en premier podium WTCR avec une belle deuxième place



Guerrieri passe de la neuvième place sur la grille à la quatrième place à l'arrivée, juste derrière Tarquini, parti septième



Muller termine sixième depuis la 16e place sur la grille (et se replace à huit points derrière Guerrieri au classement)



La course commence derrière la voiture de sécurité en raison des conditions climatiques changeantes



La plupart des pilotes choisissent des pneus slick secs à l'avant, des pneus rainurés à l'arrière



La voiture de sécurité rentre après un tour, Michelisz et Panis creusent l'écart pour échapper au peloton



De Oliveira, pour ses débuts en WTCR en tant que pilote wildcard, termine cinquième après être parti 13e, devançant Muller



Daniel Haglöf termine septième, devant Johan Kristoffersson



Nicky Catsburg surmonte sa pénalité de grille de cinq places pour terminer neuvième juste devant Jean-Karl Vernay 10e



Thed Björk termine à un lointain 27e rang après avoir parié sur un passage à mi-course en pneus slick. Un résultat qui mettait le Suédois hors de la course au titre



COURSE 2, 18h15, DIMANCHE 15 DÉCEMBRE



Revivez l'action ici :https://www.youtube.com/watch?v=sQp7iWj7PCo&feature=emb_title



LES POINTS CLÉS :



Guerrieri réduit l'avantage de Michelisz dans la course au titre à 10 points en remportant la course interrompue par le drapeau rouge, depuis la neuvième place sur la grille, sous une pluie battante



Michelisz n'est que huitième à l'arrivée alors que la course se termine sous les projecteurs



Girolami prend la tête du peloton au virage n°1, mais Guerrieri s'empare du commandement à la fin du premier tour



Un certain nombre de pilotes sortent de la piste sous une pluie battante, dont Michelisz



La voiture de sécurité est déployée au moment où le Hyundai de Catsburg prend feu après un contact violent avec Muller



Muller est furieux contre Catsburg, qui était en pneus slicks et qui prend la responsabilité de la collision, mais insiste sur le fait qu'elle n'était pas intentionnelle



La course reprend finalement après un long retard



Les pilotes occupent les positions qu'ils occupaient dans le secteur deux au premier tour



De manière incroyable, les mécaniciens de Catsburg réparent sa voiture, mais celle-ci est finalement exclue de la course parce qu'il avait reçu une assistance mécanique dans des conditions de drapeau rouge



Girolami est aux avant-postes pour le redémarrage de la voiture de sécurité, avec Guerrieri derrière lui



Muller est cinquième mais Michelisz est en queue de peloton, en 17e position, mais les problèmes des pilotes devant lui font qu'il occupe le 13e rang pour le nouveau départ



La pluie s'est installée et la nuit tombe



Girolami permet à Guerrieri de le passer une fois la course relancée et Guerrieri remporte une victoire confortable



Kristofferson passe de la 22e à la troisième place derrière Azcona, Girolami étant quatrième



Ceccon termine cinquième, Muller sixième et n'est désormais plus en mesure de jouer le titre



Michelisz se bat pour arracher une huitième place cruciale



COURSE 3, 20h10, DIMANCHE 15 DÉCEMBRE



Revivez l'action ici :https://www.youtube.com/watch?v=Zn-3k4cOXvk



LES POINTS CLÉS :



Un problème technique avant la pré grille fait craindre à Michelisz de ne pas pouvoir prendre le départ



Mais ce dernier s'aligne in extremis - avec Guerrieri à ses côtés -, après une réparation express de son équipe



Guerrieri fait l'extérieur au virage numéro pour s'emparer du commandement, Azcona prend sa roue et le suit à la deuxième place



Kristoffersson, remonté de manière sensationnelle à la quatrième place depuis la 22e position sur la grille, s'empare de la troisième place avant la fin du premier tour



Cela signifie que Michelisz est désormais deux points derrière Guerrieri au classement virtuel du championnat !



Mais Azcona fait pression sur Guerrieri et Kristoffersson se rapproche déjà d'Azcona



Farfus abandonne sa Hyundai dans le gravier dans le dernier secteur du premier tour



Azcona prend brièvement la tête au deuxième tour, Guerrieri riposte mais la voiture de sécurité est déployée



La course reprend au cinquième tour, Michelisz fait pression sur Kristoffersson, qui effectue un redémarrage assez lent



Azcona prend la tête au cinquième tour, Guerrieri n'est désormais plus virtuellement champion ! L'Argentin pointe maintenant à trois points de Michelisz



Dans le même tour, Guerrieri reprend la tête mais Azcona heurte l'arrière de la voiture du pilote argentin, qui effectue un bref passage dans l'herbe, à haute vitesse, avant de reprendre sa place en piste



Guerrieri tient bon encore quelques instants, mais Azcona finit par le passer avant que Kristoffersson ne rétrograde Guerrieri à la troisième place dans le dernier virage du cinquième tour



Guerrieri reprend la deuxième place à la sortie du virage, mais il compte toujours trois points de retard sur Michelisz, qui navigue toujours à la quatrième place



Mais Guerrieri est passé de manière définitive par Azcona au sixième tour et n'offre aucune défense au pilote espagnol alors que Kristoffersson prend la deuxième place



Michelisz revient sur Guerrieri qui se plaint de "perdre de la puissance" auprès de son équipe par radio



Le Sud Américain rétrograde de plus en plus dans la hiérarchie, stoppe au stand pour faire dégager la grille de son radiateur, avant de reprendre la piste et signer le meilleur tour en course



Le titre étant assuré, Michelisz se laisse chuter à la cinquième place alors que Ceccon rattrape Azcona et Kristoffersson dans un nouveau combat à trois



Après une autre brève interruption de la voiture de sécurité au huitième tour, Azcona, Kristofferssono et Ceccon continuent de se battre jusqu'à ce que Kristoffersson prenne une avance décisive sur Azcona avec un dépassement extérieur dans le dernier virage au onzième tour



Azcona reste dans son sillage jusqu'au drapeau à damiers au 14ème tour, Ceccon est troisième et Vervisch quatrième



Mais Azcona se voit infliger une pénalité de 30 secondes après la course et chute à la 14e place, ce permet à Ceccon d'hériter de la deuxième place et à Vervisch de récupérer la troisième position