Pluie, flammes, frissons, controverse, dépassements héroïques et couronnement d'un roi, tous ces ingrédients ont constitué une finale devenue mémorable à plus d'un titre.



LE DECOR

Après neuf week-ends et 27 courses animées, la #WTCR2019SUPERGRID abordait la dernière étape de la #RoadToMalaysia avec Norbert Michelisz en tête du classement.



Mais avec une marge de seulement neuf points sur Esteban Guerrieri, la course au titre WTCR allait se jouer sur le fil lors de la première WTCR Race of Malaysia.



La super-finale de Sepang, combinée au Championnat du monde d'endurance FIM, comptant les 8 heures de Sepang, a donné lieu au festival de sport mécanique, les Races of Malaysia.



Mais ce n'était pas moins de quatre pilotes qui abordaient la finale du WTCR en position de remporter le titre il y a un an, Yvan Muller et Thed Björk complétant alors le quatuor de tête.



Muller, qui a remporté quatre titres de champion du monde des voitures de tourisme de la FIA par le passé, pointait alors à deux points de Guerrieri avant la finale de Sepang, tandis que Björk était confronté à la perspective de reprendre un retard de 28 points sur Michelisz s'il voulait remporter un deuxième titre de champion du monde des voitures de tourisme.



PREMIERE QUALIFICATION, 15h15, VENDREDI 13 DECEMBRE



Norbert Michelisz a signé la DHL Pole Position pour la première course du week-end de la super-finale de Malaisie, alors que ses trois rivaux pour le titre WTCR peinaient à trouver le rythme à Sepang.



Le pilote BRC Hyundai N Squadra Corse, qui s'était montré le plus rapide lors de la première séance d'essais libres, a réalisé un meilleur temps de 2m13.748, soit près de quatre dixièmes de seconde de moins que la CUPRA du Comtoyou DHL Team d'Aurélien Panis, tandis que le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Nestor Girolami complètait le top 3.



"J'étais assez satisfait de la voiture et de mes performances", déclarait Michelisz. "Les tours ont été parmi les meilleurs de ma carrière. J'ai commencé avec une stratégie agressive mais dans les limites. Je dois remercier l'équipe pour cela aujourd'hui, c'était une performance parfaite. Je récupère les honneurs, mais je pense avoir gagné un peu de temps grâce à l'aspiration".



La troisième pole DHL de la saison du Hongrois Michelisz lui a permis d'obtenir le maximum de cinq points pour la première séance de qualifications et augmentait sa marge de points sur Esteban Guerrieri, de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, de neuf à quatorze avant la course 1.



Le plus proche rival de Michelisz pour le titre lors de cette #RoadToMalaysia a connu une séance frustrante, concluant au 10e rang, et ne marquant aucun point de qualification.



Le duo Cyan Racing Lynk & Co 03, Yvan Muller et Thed Björk, dont le rythme en essai a continué à se détériorer lors des premières qualifications, a souffert plus que Guerrieri. Muller se plaçait 16e, tandis que Björk devait se contenter d'un lointain 28e rang sur 30.



DEUXIÈME QUALIFICATION, 19h30, VENDREDI 13 DÉCEMBRE



La domination de Norbert Michelisz sur l'épreuve décisive de la saison WTCR 2019 s'est poursuivie avec une deuxième pole successive sur le circuit international de Sepang.



Et alors qu'Esteban Guerrieri signait le deuxième meilleur chrono, les deux premiers du championnat s'alignaient ainsi sur la première ligne de la grille pour la troisième course de la super-finale.



Au volant d'une Hyundai i30 N TCR du BRC Hyundai N Squadra Corse, Michelisz a signé un meilleur temps de 2m13,141s pour devancer son plus proche rival pour le titre, Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR), de 0,784s.



"Pour être honnête, il n'y avait pas grand-chose de plus à aller chercher [en Q3], j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai failli sortir deux fois dans les pneus", a déclaré Michelisz, qui remontait à 15 points d'avance sur son rival pour le titre grâce à cette deuxième pole position. "Mais au final, j'ai réussi à me bâtir un rythme, je suis donc incroyablement heureux. Maintenant je peux sourire un peu, je sais qu'il reste trois courses mais je suis très heureux de ma performance parce que nous avons maximisé ce que nous avons et nous avons marqué 10 points vitaux pour le championnat".



La domination de Michelisz en qualification sur le week-end de Sepang signifie qu'il partira en pole position pour deux des trois courses organisées sur le site de l'ancien Grand Prix de Malaisie.



Mais alors que Michelisz et Guerrieri avaient tous deux de quoi se réjouir, les deux autres prétendants au titre, Yvan Muller et Thed Björk, n'ont toujours pas réussi à trouver le rythme au volant de leur Lynk & Co 03 TCR de l'équipe Cyan Racing.



16e et 28e respectivement lors de la première séance qualificative, le duo n'a guère repris des couleurs lors de la deuxième qualification, avec Muller 13e et Björk 19e.



