Ancien pilote de monoplace de renom, Filippi a participé à quatre épreuves du WTCR cette saison, en tant que wildcard, au sein de l'équipe Mulsanne Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.



Et après s'être bien adapté au défi du WTCR, l'Italien espère tirer parti de l'expérience acquise en 2021



"Ce fut une saison fantastique", a déclaré Filippi après la WTCR Race of Aragon du mois dernier. "Je dois vraiment remercier tout le monde au sein du Team Mulsanne, Romeo Ferraris, Santero 958 et Adler Plastic, tous ces gens qui ont cru en nous.



"Nous avons eu notre toute première expérience dans ce championnat, [nous avons eu] des hauts et des bas évidemment, mais il est certain que cela a été très amusant, une grande courbe d'apprentissage, mais un championnat très professionnel et j'espère vraiment que je reviendrai l'année prochaine d'une manière ou d'une autre".