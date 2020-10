Au volant d'une Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris chaussée de pneus Goodyear, l'Italien de 35 ans évoque ici ses premiers souvenirs de courses de voitures de tourisme, sa transition vers le WTCR et ses espoirs pour le Hungaroring, première étape du calendrier où il a déjà couru.



Un jeune fan

"Je suis un grand fan de cette catégorie depuis mon enfance. D'accord, ça a changé au fil des ans mais l'ADN est toujours le même. Je me souviens quand je regardais ces courses à la télévision et qu'elles étaient très divertissantes. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'assister à une course qui constituait une épreuve de soutien lors des meetings d'Auto GP et je me suis rapproché des gens du du paddock et c'était vraiment intéressant de voir l'environnement, et les fans et les gens qui venaient aux courses".



Une opportunité inattendue

"Après avoir eu ma chance en IndyCar et en Formule E, j'ai soudain eu l'opportunité de travailler en WTCR et Romeo Ferraris. C'était très intéressant de mon point de vue et maintenant j'ai un peu d'expérience en TCR et en traction avant, mais pas encore beaucoup, il y a encore beaucoup à apprendre de mon côté mais nous nous améliorons de plus en plus.



Une transition difficile

"C'est sûr que c'est vraiment difficile, il y a beaucoup à apprendre et c'est très différent. Il y a tellement de disciplines différentes dans le sport automobile, mais il faut toujours piloter une voiture, elles ont toujours quatre roues, mais en fait la façon de conduire et de régler la voiture WTCR et de se préparer pour les courses est différente, donc j'apprends encore beaucoup".



Une aide à portée de main

"Il est important pour moi d'avoir des personnes expérimentées avec lesquelles travailler autour de moi, elles m'aident massivement et parfois j'ai l'impression que toutes les compétences que j'ai développées au fil des ans, ne sont pas forcément utiles dans certaines situations particulières ; je dois donc développer de nouvelles compétences et trouver de nouvelles sensations pour faire la course avec une voiture à traction avant. Mais cela rend la tâche très difficile car je dois apprendre quelque chose de nouveau chaque jour".



La motivation est toujours là

"Je suis motivé parce que, soudain, on se rend compte qu'il faut repartir d'un livre blanc, apprendre beaucoup de choses, se mettre sur un nouveau carnet avec de nouveaux objectifs et apprendre une nouvelle façon de piloter une voiture. De ce point de vue, ce n'est pas facile car tous ces gars ont beaucoup d'expérience. Ils ont tous remporté des courses et des championnats, spécifiquement pour cette catégorie, le niveau est vraiment, vraiment élevé. Nous n'avons pas beaucoup de temps et d'essais pour apprendre, mais je dois apprendre rapidement et avant la fin de la saison, j'espère pouvoir me hisser aux avant-postes".



En terrain connu

"Je n'étais jamais allé à Zolder avant, ni sur le Slovakia Ring, ce n'était donc pas facile. En Hongrie par contre, je connais très bien le circuit, j'y suis déjà allé et j'ai aussi participé à la course de TCR Europe l'année dernière, c'est donc très important. C'est un circuit très difficile, très technique, surtout dans le secteur intermédiaire où il faut trouver un bon rythme. Il faut trouver le rythme, et si vous faites une petite erreur, votre tour est terminé. Il est très important de travailler sur les réglages fins pour que votre conduite soit parfaite".



Action non-stop

"C'est un championnat très serré et nous n'avons pas beaucoup de courses et d'essais, il est donc très important de rester dans la voiture autant que possible. J'ai un bon feeling et les gars qui travaillent autour de moi travaillent vraiment, vraiment dur et m'aident dans tous les domaines".