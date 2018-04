Filippi explique sa satisfaction après les tests officiels du WTCR

John Filippi abordera le week-end de la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco en tant que pilote le plus rapide du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Filippi était le plus rapide des tests de la semaine dernière sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, et espère conserver cette forme sur le spectaculaire circuit urbain de Marrakech les 7 et 8 avril.



S'exprimant à la veille de l'épreuve, le pilote corse a confié : "C'est marrant [d'être le pilote le plus rapide]. Personne n'aurait pensé ça l'an passé mais c'est juste pour ce moment. Tout le monde n'a pas attaqué à Barcelone et on a vu des Champions du monde plus bas dans le classement, mais je n'ai effectué qu'un test auparavant alors que beaucoup de pilotes ont tourné durant l'hiver. Mais voyons comment sera la voiture à Marrakech et comment sera le feeling car c'est une piste très spéciale."



Au sujet de ses performances lors des tests, Filippi a ajouté : "J'ai dit à mon ingénieur que je devais apprendre cette voiture et les nouvelles choses dans l'équipe. J'ai dit que je voulais faire beaucoup de tours et on m'a dit que le maximum serait 100 tours. Nous avons fait 101 tours, et pour ça, je suis content. En fait, avoir fait le plus grand nombre de tours me rend plus heureux qu'avoir signé le meilleur tour."



Filippi fera équipe avec Pepe Oriola au sein du Team OSCARO by Campos Racing, une équipe qui aligne deux Cupra.