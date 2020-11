L'Italien, qui a connu un succès important en course de monoplaces et qui pilote cette saison une Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris, en est à sa première saison de compétition en WTCR mais n'avait pas inclus la WTCR Race of Spain à son programme.



"Je suis super motivé pour retourner courir pour le dernier week-end de WTCR", a déclaré Filippi, dont les connaissances de la piste espagnole se limitent à un court test dans une voiture GT il y a sept ans. "Nous avons vu Jean-Karl et tout le Team Mulsanne faire un travail incroyable lors de la WTCR Race of Spain et la voiture semble vraiment compétitive, très rapide, donc nous avons une bonne base de réglages pour commencer le meeting. Je vais faire de mon mieux pour moi et pour l'équipe pour finir en beauté et aborder la trêve hivernale dans la bonne humeur".



Malgré son optimisme, Filippi, 35 ans, concède qu'un week-end difficile l'attend. "La course en Aragon va être très difficile. Ce devait être l'un des rares week-ends où personne n'avait d'expérience spécifique avec une voiture de WTCR mais, malheureusement pour moi, ils reviennent pour un deuxième week-end et tout le monde aura un niveau d'expérience plus élevé que le mien. Ce sera un défi de se mettre à niveau aussi vite que possible lors des essais libres et d'être prêt pour les qualifications".