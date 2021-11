Le Goodyear #FollowTheLeader, leader du championnat, Yann Ehrlacher abordera la WTCR VTB Race of Russia avec pour objectif de conserver sa couronne en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Avec 36 points d'avance et 60 points en jeu, le Français de 25 ans est bien placé. Mais cinq pilotes peuvent mathématiquement lui disputer le titre sur l'Autodrome de Sotchi du 26 au 28 novembre. Voici un rappel de leur identité, de leur position et de leurs déclarations avant cette dernière confrontation pour le titre 2021.



YANN EHRLACHER

Nationalité :Français

Équipe :Cyan Racing Lynk & Co

Voiture :Lynk & Co 03 TCR

Position :Premier

Points :201



Il a dit : "Je ne pense pas trop au titre, mais nous sommes en assez bonne position et ce serait génial de gagner deux titres consécutifs, ce qui n'a jamais été fait auparavant en WTCR. C'est mon travail, c'est la raison pour laquelle je fais cela et je serais super heureux, mais nous avons un long chemin à parcourir jusqu'à la fin du week-end de course. Quand vous avez gagné le titre une fois, la pression est moindre parce que vous l'avez fait et que personne ne peut vous l'enlever, vous êtes plus libre dans votre tête. Comme j'ai été dans cette position l'année dernière, je sais un peu mieux comment gérer la pression. Je suis dans une situation que je connais et je me sens plus à l'aise. Cela ne veut pas dire que c'est plus facile, mais cela signifie que je sais où aller. Je ne suis pas inquiet d'aller sur une nouvelle piste pour la dernière course, je suis plus inquiet de savoir si la piste conviendra bien à Lynk & Co. Il y a deux endroits où vous prenez la sixième vitesse et nous savons que ce n'est pas notre force mais nous allons essayer d'adapter la voiture aussi bien que possible et aussi rapidement que possible. L'écart au classement est conséquent [36 points] mais ce n'est rien en même temps. En deux courses, 36 points peuvent rapidement disparaître. Je me sens simplement chanceux d'être en position de remporter à nouveau le titre, alors je vais y aller à fond et en tirer le meilleur parti."



FRÉDÉRIC VERVISCH

Nationalité :Belge

Équipe :Comtoyou Team Audi Sport

Voiture :Audi RS 3 LMS

Position :Deuxième

Points :165 (écart avec le Goodyear #FollowTheLeader : 36 points)



Il a dit : "L'écart avec Yann est de 36 points, c'est donc beaucoup et pas beaucoup dans le sens où il y a toujours quelque chose qui peut se passer en WTCR. J'espère que nous aurons un rythme très soutenu pour mettre la pression. Et quand nous mettons la pression, des choses peuvent arriver. Mais je m'attends aussi à ce qu'Esteban soit très performant et joue un grand rôle. Cependant, avec un peu de chance, nous pouvons avoir tout de notre côté et l'écart sera comblé très rapidement, ce qui est possible mais difficile. Nous devons réaliser notre meilleur week-end jusqu'à présent. Ce serait le premier titre FIA de ma vie, ce qui serait énorme pour moi."



ESTEBAN GUERRIERI

Nationalité :Argentin

Équipe :ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

Voiture :Honda Civic Type R TCR

Position :Troisième

Points :164 (écart avec le Goodyear #FollowTheLeader : 37 points)



Il a dit : "Je dois me dire que je peux encore gagner parce que c'est une saison de huit meetings et qu'une épreuve ne se déroule pas toujours comme vous le souhaitez : cela m'est arrivé lors des deux premières épreuves, après quoi ça a été très dur. Je ne souhaite de malheur à personne bien sûr, mais tant que nous aurons la chance de maximiser notre potentiel, j'essaierai de le faire et évidemment, cela dépendra des autres s'ils marqueront beaucoup de points ou pas. Yann et son équipe ont été très réguliers pendant l'année, ce qui est tout à leur honneur et ils ont fait un excellent travail jusqu'à présent, mais la saison n'est pas terminée et il reste encore une épreuve à disputer."



SANTIAGO URRUTIA

Nationalité :Uruguayen

Équipe :Cyan Performance Lynk & Co

Voiture :Lynk & Co 03 TCR

Position :Quatrième

Points :157 (écart avec le Goodyear #FollowTheLeader : 44 points)



Il a dit : " Avec deux victoires cette saison, je suis en bonne position pour bien finir au classement. Je suis un prétendant au titre mais je ne regarde pas vraiment le classement des pilotes, je suis concentré sur le classement des équipes et ensuite pour aider Yann parce que c'est à peu près fait pour lui, il a vraiment juste besoin d'arriver à l'arrivée des courses. Ensuite, je vais me concentrer sur moi-même pour essayer de finir sur le podium, pour ma deuxième saison en WTCR, ce serait génial. Je vais continuer à accumuler de l'expérience pour être de plus en plus performant. J'étais à Sotchi en 2014 mais c'était en monplac et il y a longtemps donc je ne prends pas vraiment cela comme une expérience car je serai à nouveau comme un rookie et je crois qu'à peu près tout le monde est dans la même position."



YVAN MULLER

Nationalité :Français

Équipe :Cyan Racing Lynk & Co

Voiture :Lynk & Co 03 TCR

Position :Cinquième

Points :151 (écart avec le Goodyear #FollowTheLeader : 50 points)



Il a dit : "Ma chance de gagner le titre est toujours là, mathématiquement c'est toujours possible mais il n'y a qu'une petite chance. Mais l'objectif principal n'est pas ça, l'objectif principal est d'aider Cyan Racing Lynk & Co à remporter le titre des équipes et pour Yann à remporter le titre des pilotes, ce sont les deux objectifs principaux. Si je peux être sur le podium à la fin de la saison, alors je serai content parce que ce sera la 14ème fois de suite que je serai dans le top 3 en FIA World Touring Car, ça peut être génial mais ce n'est pas l'objectif principal."



JEAN-KARL VERNAY

Nationalité :Français

Équipe :Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team

Voiture :Hyundai Elantra N TCR

Position :Sixième

Points :146 (écart avec Goodyear #FollowTheLeader : 55 points)



Il a dit : " Ce n'était pas le week-end que nous attendions en Italie. Maintenant, nous devons nous concentrer pour finir sur le podium ; nous ne sommes qu'à 19 points de la deuxième place, nous avons donc encore la possibilité de terminer à cette position."



COMMENT LES POINTS SERONT MARQUÉS À LA WTCR VTB RACE OF RUSSIA



*Les cinq pilotes les plus rapides lors des qualifications Q1 et Q3 marquent des points comme suit : 5-4-3-2-1.



*Les 15 premiers classés marquent des points dans chaque course comme suit :



1er = 25 points ; 2e = 20 ; 3e = 16 ; 4e = 13 ; 5e = 11 ; 6e = 10 ; 7e = 9 ; 8e = 8 ; 9e = 7 ; 10e = 6 ; 11e = 5 ; 12e = 4 ; 13e = 3 ; 14e = 2 ; 15e = 1.

