Nathanaël Berthon a obtenu avec autorité sa première victoire de la saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup, sur le Circuit de l’Anneau du Rhin dans la Course 1 de la WTCR Race of Alsace GrandEst.

Le pilote français du Comtoyou DHL Team Audi Sport a exploité la meilleure vitesse de pointe de son Audi RS 3 LMS en ligne droite pour prendre l’avantage peu après le départ sur Néstor Girolami et sa Honda de l’équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, partis de la pole position, et ne plus céder le commandement.



Plus d’information à suivre…

Ad

WTCR Berthon a tout donné pour tenter de décrocher la pole position à domicile en WTCR IL Y A 2 HEURES

WTCR Le programme du jour sur la WTCR Race of Alsace GrandEst IL Y A 4 HEURES