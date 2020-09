Néstor Girolami a signé une victoire convaincante pour le lancement de la WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020, l’Argentin ayant mené d’un bout à l’autre la Course 1 de la WTCR Race of Belgium à Zolder.

Girolami s’est élancé de la DHL Pole Position avec sa Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, équipée des nouveaux pneus Goodyear, pour se maintenir devant Thed Björk et sa Lynk & Co 03 TCR de Cyan Performance durant les 13 tours de course.