Tiago Monteiro a remporté une sensationnelle victoire dans la Course 1 de la WTCR Race of Germany, au terme d’une passionnante course à grille de départ inversée pour l’ouverture de la saison sur une brumeuse Nordschleife du Nürburgring.

Le pilote de la Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.DE Münnich Motorsport est remonté de la quatrième place sur la grille pour dépasser l’auteur de la pole position et leader depuis e départ, Yvan Muller, au dernier tour dans la longue ligne droite de Döttinger Höhe pour signer une remarquable victoire.



Plus d’informations à suivre.

