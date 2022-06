Le local Mikel Azcona a décroché la victoire dans une haletante Course 2 de la WTCR Race of Spain, à la grille de départ partiellement inversée au MotorLand Aragón, et Rob Huff a obtenu sa troisième deuxième place consécutive en WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Ce succès est le troisième de la saison pour le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) Azcona, qui a renforcé sa position en tête du classement provisoire.



Plus d’informations à suivre.

Ad

WTCR Flash WTCR Course 1 : Magnus contient Huff pour signer une belle victoire IL Y A 4 HEURES

WTCR Pas de Q3, pas de souci pour Azcona à domicile en WTCR IL Y A 5 HEURES