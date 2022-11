Gilles Magnus a remporté la toute dernière course de WTCR – FIA World Touring Car Cup après qu’Attila Tassi, premier leader de la Course 2 sur la WTCR Race of Saudi Arabia, a été éliminé par une collision sur le Jeddah Corniche Circuit.

Tassi menait depuis la pole position dans sa Honda Civic Type R TCR du LIQUI MOLY Team Engstler. Il a “survécu” à un assaut d’une autre Honda, d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport celle-là, pilotée par Esteban Guerrieri qui a freiné trop tard au virage n° 1 et s’est retrouvé en tête-à-queue. Puis, Franco Girolami (Comtoyou Team Audi Sport) a porté une attaque par l’intérieur sur Nicky Catsburg (BRC Hyundai Squadra Corse) pour la deuxième place. Il s’est loupé et a emmené avec lui dans son malheur ce même Catsburg ainsi que Tassi.



Cela a porté Magnus en tête avec une belle avance, le Belge signant sa première victoire de la saison en WTCR dans une course qui s’est terminée derrière la voiture de sécurité après une autre collision entre Nathanaël Berthon et Rob Huff. L’abandon du Français a confirmé Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) à la deuxième place du championnat derrière le nouveau King of WTCR, Mikel Azcona.



Plus d’informations à suivre.

