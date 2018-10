Flash deuxième qualifications : Ceccon décroche une brillante première Pole Position DHL

Le pilote de l’Alfa Romeo Giulietta TCR s’est qualifié pour la première fois en Q3 en signant le meilleur temps en Q2, mais a affiché par la suite un savoir-faire de vieux briscard malgré son inexpérience en signant la pole devant Gabriele Tarquini du BRC Racing Team.

Aurélien Comte, pilote du DG Sport Compétition, qui a signé la pole position DHL pour la course 1, a terminé troisième de cette séance, devançant la Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pilotée par Yann Ehrlacher, et Mehdi Bennani sur sa VW Golf GTI du Sébastien Loeb Racing.

« C’est quelque chose d’incroyable pour moi et pour l’équipe, a déclaré Ceccon. « C’est la première pole position pour moi dans le championnat du monde. C’est une excellente journée pour tout le monde. »

« J’étais certain de pouvoir faire un peu mieux qu’en Q2 mais vous savez, ce n’est pas toujours facile de s’améliorer. Mais ce fut un tour incroyable et je suis vraiment heureux du travail que nous avons fait. »

Tarquini a été le plus rapide à l’issue des 20 minutes de la Q1 devant Ceccon, Ehrlacher, Rob Ruff sur sa Volkswagen Golf GTI du Sébastien Loeb Racing et la Hyundai i30 N TCR YRM d’Yvan Muller. Comte a lui aussi passé ce premier écueil dans sa PEUGEOT 308TCR, tandis que les candidats au titre, Pepe Oriola et Bennani, se sont également qualifiés pour le segment suivant.

Autre candidat au titre, Thed Björk a connu des difficultés et a été le pilote le plus notoire à rester en rade à ce niveau des qualifications. Un effort des derniers instants de la part de Ceccon – qui n’avait pas signé un seul chrono jusqu’à la dernière minute – a contraint Björk à chuter à la 13e place, et un drapeau rouge a empêché le Suédois d’avoir le temps de riposter sur sa Hyundai i30 N TCR du YMR.

Tiago Monteiro a continué d’impressionner pour son retour à la compétition ce week-end et a obtenu la 16e place avec sa Honda Civic Type R TCR du Boutsen-Ginion Racing, tandis que Jean-Karl Vernay était frustré de ne pouvoir passer ce stade de la séance sur sa RS 3 LMS du Audi Sport Leopard Team Lukoil. Timo Scheider, pilote du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, et Nathanaël Berthon du Comtoyou Racing ont signé les 18e et 19e places, mais à une seconde du chrono le plus rapide de Tarquini, soulignant le niveau de compétitivité de la séance.

Ceccon a donné le ton lors de la Q2 devant Comte et Tarquini, avec Ehrlacher et Bennani constituant les deux derniers pilotes à se qualifier pour la Q3.

Aurélien Panis était sixième, manquant de deux dixièmes la qualification au volant de son Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing, devant la deuxième Hyundai i30 N TCR BRC, celle de Norbert Michelisz. Denis Dupont (Audi Sport Team Comtoyou) a décroché la huitième place devant Huff et Oriola, lequel prendra le départ de la course 2 à grille inversée à la première place.

Muller et Esteban Guerrieri se sont accrochés lors de leur premier tour lancé et sont revenus aux stands. Les deux hommes ont réussi à signer un chrono avant la fin de la séance, mais n’ont pu se classer parmi les 10 premiers, bien que Guerrieri n’ait signé exactement le même temps que Oriola, au millième près !

Bennani a été le premier à s’engager pour son tour chronométré lors de la séance de Q3, établissant un temps de 2m13.608, mais cet effort a été rapidement battu par Ehrlacher, qui a signé un temps de 2m11.746.

Tarquini était le suivant et s’installait en tête de la feuille des temps, devançant le temps d’Ehrlacher de trois dixièmes de seconde. Comte semblait prêt à répondre à l’Italien, mais le Français commettait une erreur à Spoon Curve et finit à 0,194 secondes du temps de Tarquini.

Il ne restait plus que Ceccon à prendre la piste, et l’Italien a tenu sa promesse de Q2 en signant le meilleur temps du week-end avec un temps de 2m10.742 – pour battre le leader du WTCR OSCARO, Tarquini.

La course 1 de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan aura lieu samedi à 14h05 heure locale.

