Flash Esports WTCR Hungaroring : Bald et Csuti s’imposent lors de la #RACEATHOME

Les pilotes hongrois Gergo Baldi et Zoltán Csuti ont partagé les victoires pour le compte de l'équipe M1RA Esports lors de deux courses épiques, alors que la série Esports WTCR de pré-saison a débuté dans le cadre d'un Hungaroring virtuel sur RaceRoom.

Baldi (Hyundai i30 N TCR) a mené de la pole position au drapeau à damier dans la course 1. Moritz Löhner (Williams Esports) a constitué une menace constante sur sa CUPRA TCR, l'Allemand ayant réalisé le meilleur tour pour aller décrocher la deuxième place, à seulement 0,267s de Baldi après 14 tours pleins d'action.



Le Polonais Kuba Brzezinski (Williams Esports / Lynk & Co 03 TCR),qui avait remporté la dernière épreuve d'Esports WTCR 2019, a pris la troisième place, devant le Slovaque Bence Bánki (Red Bull Racing Esports / Honda Civic Type R TCR), le champion Esports WTCR 2018. Le Britannique Jack Keithley a terminé cinquième pour Williams Esports au volant d'une Audi RS 3 LMS.



Mato Homola (Hyundai i30 N TCR) a été le meilleur des pilotes WTCR de la vie réelle en 18e position, suivi par Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR), Niels Langeveld (Audi RS 3 LMS), Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) et Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR).



Le Hongrois Zoltán Csuti a profité d'un affrontement en fin de course entre le leader Tim Heinemann et le Polonais Nikodem Wisniewski (Williams Esports / Hyundai i30 N TCR) pour remporter la Course 2 devant l'Allemand Alexander Dornieden (FA Racing Esports / Lynk & Co 03 TCR).



Heinemann, qui était parti de la pole position sur la grille inversée après avoir terminé 10edans la Course 1, a récupéré la troisième place. Le Hongrois Adam Pinczes (Williams JIM Esports / CUPRA TCR) est quatrième et Wisniewski cinquième après un nouveau contact avec Heinemann. Le vainqueur de la course 1, Baldi, a pris la huitième place et possède une avance de cinq points au championnat sur Csuti.



Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR) a été le premier "vrai" pilote WTCR en 17e position alors que Mato Homola est bien revenu après un contact en début d'épreuve pour terminer en 19e position. Mikel Azcona (CUPRA TCR) a conclu au 20e rang, Kevin Ceccon (Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR) en 22ème position et Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) en 23ème position.



Les 11 pilotes du WTCR en action pour cette épreuve ont pris le départ pour divertir les fans en attendant le début de la saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup et pour promouvoir la campagne #RACEATHOME de la FIA, qui encourage les gens à rester en sécurité chez eux pendant la pandémie de coronavirus. Comme aucun d'entre eux n'a l'occasion de s'entraîner intensivement comme les meilleurs simraceurs professionnels, il y a eu une certaine différence dans les temps au tour. Cependant, les pilotes du WTCR ont tous réussi à animer ces deux courses intenses soutenues par TrackTime, TAG Heuer et KW Suspensions.

