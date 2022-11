Nathanaël Berthon a signé le meilleur chrono de la première séance d'essais libres de la WTCR Race of Bahreïn, alors que le WTCR – FIA World Touring Car Cup reprend ses droits sur le Bahrain International Circuit.

Le pilote de l'équipe Comtoyou DHL Audi Sport s'est hissé au sommet des chronos au début de la séance de 45 minutes, avant de se montrer à nouveau plus rapide à 13 minutes de la fin avec un temps de 2m11.616s autour du circuit de 5,412 kilomètres. Il a terminé 0,3s plus vite que son collègue de Comtoyou Audi, Mehdi Bennani, qui s'est hissé à la deuxième place à trois minutes de la fin.



"Nous ne nous sommes pas concentrés honnêtement sur les chronos, mais c'est toujours mieux d'être au top",a déclaré Berthon."Nous apprenons en ce moment beaucoup de choses sur la piste, sur nos réglages. Nous construisons notre week-end, donc c'est un bon début, c'est sûr."



Berthon a couru à Bahreïn dans d'autres catégories de sport automobile, mais il a balayé le fait que son expérience passée soit un avantage."C'était il y a sept ans. Nous avons eu une bonne préparation avec les gars qui s'occupent des datas avant le meeting et j'ai été directement sur place. Je suis plus préoccupé par la dégradation des pneus pour la course pour voir quelle sera la chute de performance."



Le Goodyear #Followtheleader - leader du classement -, Mikel Azcona, et son coéquipier de l'équipe BRC Hyundai N Squadra Corse, Norbert Michelisz, ont tous deux réalisé leur meilleur temps lors de leur dernier tour pour remonter à la troisième et quatrième place, rétrogradant Gilles Magnus de l'équipe Comtoyou Audi Sport à la cinquième position.



Néstor Girolami, deuxième du championnat WTCR, a été le plus rapide des pilotes sur Honda Civic TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en sixième position, devant l'Audi de Tom Coronel.



Le wildcard Nicky Catsburg, qui fait son retour en WTCR pour la première fois depuis 2020, a signé le huitième meilleur chrono sur sa Hyundai. Esteban Guerrieri était neuvième sur sa Honda, tandis que Tiago Monteiro du Liqui Moly Team Engstler complétait le top 10.



Le coéquipier de Monteiro, Attila Tassi, s'est classé 11e, devant le wildcard de Comtoyou Audi, Franco Girolami, frère cadet de Néstor Girolami. Viktor Davidovski s'est classé 13e, mais a connu un problème d'arbre de transmission sur son Audi Comtoyou.



La deuxième séance d'essais libres de la WTCR Race of Bahrain aura lieu à 15h30 heure locale.

