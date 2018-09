Flash Essais Libres 1 du WTCR : Björk et Michelisz au top

Thed Björk et Norbert Michelisz ont dominé les essais libres de la WTCR Race of China-Ningbo alors que la WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO a repris ses droits au Ningbo International Speedpark vendredi.

Le pilote YMR, Thed Björk, a établi le meilleur temps en 1m52.128 sur sa Hyundai i30 N TCR pour devancer Michelisz avec une marge de 0,971s.



«L’année dernière, nous n’avons fait aucun tour sur le sec sur ce circuit, alors c’est un peu comme une première fois ici dans ces conditions», a déclaré Björk. «C’est un circuit technique et il est difficile de trouver un rythme, mais le feeling est bon. C’est vraiment difficile au niveau du train avant, et si vous attaquez dans un virage, vous risquez de perdre du temps pour le prochain. Nous devrions avoir de belles courses ce week-end.



Esteban Guerrieri, du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a conclu au troisième rang sur son Honda Civic Type R TCR, mais l'Argentin a rencontré des problèmes après avoir échoué dans un bac à gravier, ce qui a entraîné un drapeau rouge à un peu plus de sept minutesde la fin de la séance de 30 minutes.



Frédéric Vervisch, de l’équipe Audi Sport Team Comtoyou, suit au classement sur son Audi RS 3 LMS, devançant la voiture du Audi Sport Leopard Lukoil de Jean-Karl Vernay, qui a provoqué un deuxième et dernier drapeau rouge en seulement trois minutes. La session n'a pas repris.



Le héros local Ma Qing Hua s'est montré très prometteur pour ses débuts en WTCR. Le pilote chinois a terminé sixième sur sa Honda du Boutsen Ginion Racing, devant la Volkswagen Golf GTI TCR de Mehdi Bennani du Sébastien Loeb Racing, qui avait marqué la première partie de la séance.



Gabriele Tarquini, de l'équipe BRC, a conclu au 8e rang devant un autre débutant en WTCR, Timo Scheider. L’ancien champion DTM, qui pilote pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a montré qu’il s’adaptait déjà bien à sa Honda et à sa traction avant.



Rob Huff, pensionnaire du Sébastien Loeb Racing, a complété le top 10, devant Aurélien Panis, Gordon Shedden, Yann Ehrlacher et Zsolt Zsabó du Zengő Motorsport, premier des pilotes Cupra.



Kevin Ceccon s'est montré le plus rapide des deux Alfa Romeo Giulietta TCR de l'équipe Mulsanne en 16e position, tandis que les deux PEUGEOT 308TCR du DG Sport Compétition d'Aurélien Comte et de Mato Homola étaient respectivement 19e et 20e.



Yvan Muller a lui connu un début de week-end difficile sur sa Hyundai YMR, ne parvenant pas à signer un temps représentatif en raison d'un problème technique.



Les essais libres 2 de la course WTCR de China-Ningbo auront lieu à 15h20 heure locale.

