Flash Essais Libres 1 du WTCR : Oriola le plus rapide alors que l’action débute à Wuhan

Pepe Oriola a réalisé le meilleur temps dans les derniers instants des Essais Libres 1 lors de la WTCR Race of China-Wuhan lors d'une séance interrompue durant un long moment, alors que la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO faisait ses débuts sur le circuit en ville international de Wuhan cet après-midi.

Oriola, du Team OSCARO by Campos Racing, a devancé l’Audi RS 3 LMS de Nathanaël Berthon du Comtoyou Racing lors d'un ultime effort final.



"Je cherchais la limite, ce qu'il vaut mieux faire aujourd'hui que demain», a déclaré Oriola, qui a presque perdu le contrôle de son Cupra TCR après avoir signé son meilleur temps. “J’ai eu un tour clair, j’ai un bon rythme et j’ai encore pu améliorer, c'est bien. C’est vraiment sale hors de la trajectoire, il faut bien rester sur la bonne ligne. "



L’accident de Fabrizio Giovanardi sur son Alfa Romeo Giulietta TCR du Team Mulsanne, à peine quatre minutes après le début de la séance, a entraîné un retard de plus d'une heure pour réparations de la piste. L’Italien a perdu sa voiture au freinageà l'approche de la chicane, a tiré tout droit et heurté la barrière. La voiture était trop endommagée pour reprendre la piste.



À la reprise de la séance, Jean-Karl Vernay, de l’équipe Audi Sport Leopard Lukoil, a donné le ton avant que son coéquipier Gordon Shedden ne se hisse au premier rang, puis que Berthon ne se montre encore plus rapide.



Plusieurs pilotes ont visité le bas-côté en raison du manque d'adhérence sur la piste. Le plus sérieux incident, après Giovanardi, concernait Tom Coronel dans sa Honda Civic Type R TCR de Boutsen Ginion Racing. Comme Giovanardi, le vétéran néerlandais a raté son point de freinage à la chicane et a tapé la barrière, endommageant l'avant de sa voiture. L’incident a provoqué une seconde interruption avec drapeau rouge.



Son coéquipier Ma Qing Hua, qui effectue sa deuxième sortie en WTCR OSCARO après ses débuts à Ningbo le week-end dernier, a décrit le défi offert par ce circuit urbain.



"La piste commence à s'améliorer", a déclaré le pilote chinois, qui a terminé 17e après s'être tiré d'un tête-à-queue à haute vitesse sur sa Honda. «Ma première impression est que le niveau de grip est différent hors de la trajectoire. Il est facile de perdre la voiture sur les parties sales de la piste, vous devez donc rester exactement sur la trajectoire. Il est toujours possible de doubler, mais vous devez faire attention à bien freiner la voiture. "



Une seconde à peine séparait les neuf premiers et comprenait cinq marques de voitures différentes. Derrière Oriola, Berthon et Shedden, Aurélien Comte a terminé quatrième au volant de sa PEUGEOT 308TCR du DG Sport Compétition, laissant entrevoir l’espoir d’un week-end davantage compétitif après le week-end difficile de Ningbo.



Denis Dupont venait ensuite pour le Audi Sport Team Comtoyou après son podium lors de la course 3 à Ningbo, devant Vernay et Frédéric Vervisch du Comtoyou Racing. Yann Ehrlacher s'est montré le plus rapide des Honda en 8e position sur sa Civic Type R du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, suivi de son oncle Yvan Muller sur sa Hyundai i30 N TCR YRM . Mato Homola a complété le top 10 sur la deuxième PEUGEOT.

