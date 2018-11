Flash Essais Libres 1 du WTCR : Vernay bat le record du tour de Macao

Jean-Karl Vernay a imprimé un rythme vertigineux lors de la première séance d’essais libres de la WTCR Race of Macau, alors que le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO a lancé son sa finale de la saison 2018 sur le fabuleux Circuito da Guia.

Le Français Vernay a occupé la première place du classement pendant la majeure partie de la séance de 30 minutes, puis a encore amélioré sa performance dans son dernier tour pour porter la référence à 2m31,328 secondes sur ce circuit urbain de 6,12 km. Un chrono qui battait le record de Rob Huff dans une voiture TCR, fixée en 2015, pour 0,2 s.



Le pilote du Audi Sport Leopard Lukoil Team s'est retrouvé dans une bataille pour le meilleur chrono face à Esteban Guerrieri et sa Honda du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pendant une bonne partie de la séance, mais ce dernier effort lui a permis de se mettre largement hors de portée du pilote argentin et de sa Honda Civic Type R TCR, qui conclut finalement à 1.15s du Français.



«C’est un bon début», a déclaré Vernay. «Nous ne savions pas où nous allions être avec le poids de 60 kilos, mais la voiture a l'air plutôt bien, nous pouvons encore l’améliorer un peu. C’est certain que le premier secteur nous a beaucoup aidés, mais c’est un bon début, alors continuons. Aujourd’hui ne compte pas, ce qui sera important, c’est demain. Continuons à travailler. "



Le ‘Roi de Macao’, Rob Huff a terminé troisième au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing, devant Yvan Muller sur sa Hyundai i30 N TCR YMR. Le champion français aborde ce dernier week-end de la saison en deuxième position au classement du WTCR OSCARO, avec 39 points de retard sur le leader Gabriele Tarquini, qui n'a conclu qu'au 12e rang dans cette session sur sa Hyundai du BRC Racing Team.



Le coéquipier de Tarquini dans l'écurie BRC, Norbert Michelisz, a terminé cinquième devant Yann Ehrlacher (ALL-INKL.COM) et de autre Hyundai YMR de Thed Björk. Mehdi Bennani suivait ensuite au classement devant la Cupra TCR du Team OSCARO by Campos Racing pilotée par Pepe Oriola, tandis que Aurélien Panis, de l'équipe Comtoyou Racing complète, le top 10 au volant de son Audi RS 3 LMS.



Timo Scheider a conclu cette première séance au 11e rang sur la troisième Honda du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, alors Tarquini s'est montré le plus lent des sept pilotes en lice pour le titre WTCR OSCARO ce week-end.



Kevin Tse, du Teamwork Motorsport, a été le meilleur des pilotes wildcards lors de la séance. Son Audi RS 3 LMS a signé un chrono lui valant la 23ème place du classement.



Filipe Souza, du Champ Motorsport, s'est classé 25e dans son Audi, juste devant l’ancien vainqueur du Grand Prix de Macao, André Couto, de l’équipe MacPro Racing Honda.



Les essais libres 2 de la course WTCR de Macao ont lieu à 13h30 heure locale.

