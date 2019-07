Flash Essais Libres 1 : Girolami le plus rapide à Vila Real

Néstor Girolami a parfaitement débuté son week-end de la WTCR Race of Portugal avec le meilleur temps de la première séance d'essais libres sur la piste de Vila Real.

Membre de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport motorisée par Honda, Girolami a réalisé un meilleur tour en 2m01.971s pour devancer Medhi Bennani du SLR VW Motorsport et Esteban Guerrieri, leader du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à la mi-saison.



"C'est une bonne façon de commencer le week-end, mais cela ne veut rien dire, l'important c'est demain en qualifications", a déclaré Girolami. "Mais au moins, ça m'a donné beaucoup de confiance pour commencer le week-end. Cela montre que la voiture roule à un très bon rythme. La configuration que nous avons choisie va dans la bonne direction. Je suis super fier de mon équipe car ils ont fait du très bon travail."



Derrière Guerrieri, Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co) et Augusto Farfus (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) se sont classés dans le top cinq.



Norbert Michelisz, qui a pointé momentanément en tête du classement, s'est classé sixième pour l'équipe BRC Hyundai N Squadra Corse avec Rob Huff (SLR VW Motorsport) septième et son équipier Gabriele Tarquini huitième.



Aurélien Panis a conclu au neuvième rang pour le Comtoyou DHL Team CUPRA Racing suivi de Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), Yann Ehrlacher, Tom Coronel, Johan Kristoffersson, Ma Qinghua et Tiago Monteiro.



Toutes les 26 voitures composant la #WTCR2019SUPERGRID à Vila Real ont pris la piste pendant la session de 45 minutes, qui a été interrompue à deux reprises après que les piles de pneus empêchant aux pilotes de couper les chicanes ont été déplacées.



La deuxième séance d'essais libres aura lieu le 6 juillet à partir de 9h00 (heure locale). Cliquezicipour le classement complet de la première séance d'essais libres.

