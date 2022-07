Nathanaël Berthon a réalisé le meilleur chrono dans la première séance d’essais libres de la WTCR Race of Italy durant laquelle les pilotes se sont acclimatés à l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi sur lequel la WTCR – FIA World Touring Car Cup se rend pour la première fois.

Le Français du Comtoyou DHL Team Audi Sport a été le plus rapide avec un tour en 1m15.284s du circuit de 3,2 kilomètres, devançant Gilles Magnus, sur une autre Audi RS 3 LMS équipée en Goodyear, de 0.059s. En fin de séance, le top 13 se tenait en moins d’une seconde.



“Ce ne sont que les essais, les autres cachent peut-être un peu leur jeu, alors il faut être prudent”, a réagi Berthon.“Nous faisons notre travail de préparation des courses. Être en haut du classement est toujours bon. Il fait de plus en plus chaud et la piste a pas mal de grip. Avoir le tracé complet serait peut-être mieux, mais tout va bien.”



“Nous avons modifié de petites choses sur la voiture depuis les tests d’hier. C’était d’ailleurs bien d’avoir cette séance vendredi, nous avons pu analyser les choses de la bonne façon. Je suis très content car nous allons dans la bonne direction par rapport à hier.”



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) a terminé le troisième plus rapide sur sa Honda Civic R TCR, devant Mehdi Bennani (Comtoyou Team Audi Sport). Norbert Michelisz a signé le cinquième temps sur son Elantra N TCR de la BRC Hyundai N Squadra Corse, suivi de son équipier et Goodyear #Followtheleader (leader du championnat) Mikel Azcona.



Attila Tassi (LIQUI MOLY Team Engstler) s’est classé septième avec sa Honda, juste devant son équipier Tiago Monteiro malgré un passage dans l’herbe en fin de séance. Tom Coronel a pris la neuvième place sur son Audi.



La séance de trois quarts d’heure a été interrompue à sept minutes de la fin quand la Lynk & Co d’Yvan Muller est sortie de la piste à haute vitesse dans le bac à gravier du virage n° 2. L’Alsacien, qui était déjà parti au large à cet endroit en début de séance, a traversé ledit bac à gravier avant de s’immobiliser contre la barrière de sécurité.



Rob Huff a clôturé le top 10 avec sa CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport, bien qu’il ait endommagé un pneu au virage n° 9 dans les derniers instants.“Il y avait beaucoup de terre et de poussière sur la piste”, a-t-il expliqué.“Nous avons fait quelques bons tours en milieu de séance et amélioré la voiture par rapport à hier. On a vu qu’Yvan est sorti alors que tout le monde attaquait très fort dans les virages 8 et 9. J’ai juste touché un vibreur dans le n° 9.”



Ma Qing Hua a été le plus rapide des pilotes d’une Lynk & Co 03 TCR, à la 11e place devant la Honda d’Esteban Guerrieri, le champion WTCR en titre Yann Ehrlacher, Santiago Urrutia, Thed Björk et Muller.



La seconde séance d’essais libres de la WTCR Race of Italy doit débuter à 12h15, heure locale et CET.

