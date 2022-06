Thed Björk a devancé Nathanaël Berthon dans la première séance d’essais libres de la WTCR Race of Germany, alors que le plateau de la WTCR – FIA World Touring Car Cup prenait la piste pour la première fois du week-end sur un Hungaroring baigné de soleil.

Björk a fixé le chrono de référence à 1m51.965s sur la Lynk & Co de Cyan Performance équipée de Goodyear, après environ 20 minutes de la séance qui en comptait 45 sur le circuit de 4,381 kilomètres. Son chrono a été de 0.10s plus rapide que celui de Berthon et sa RS 3 LMS du Comtoyou DHL Team Audi Sport, quatre constructeurs se classant dans le top 10.



Plus d’information à suivre.

