Tom Coronel a donné le coup d’envoi de la WTCR Race of Spain en signant le meilleur chrono lors de la première séance d’essais libres sur un MotorLand Aragón écrasé de chaleur.

Le Néerlandais a réalisé un temps de 2min05,555s alors que les nouvelles Audi RS 3 LMS ont pris quatre des cinq premières places sur le tracé de 5,345 kilomètres. Mais Coronel s’est arrêté en piste en raison d’un problème électrique à 1min53 s du terme de la séance de 45 minutes, ce qui a entraîné uen interruption au drapeau rouge.

Les équipiers du Comtoyou Team Audi Sport, Frédéric Vervisch et Nathanaël Berthon, ont réalisé les deuxième et troisième temps derrière Coronel, tandis que Thed Björk a brisé l’hégémonie Audi en quatrième position au volant de sa Lynk & Co 03 TCR de Cyan Performance . Le candidat au titre de pilote Junior FIA WTCR, Gilles Magnus, s’est classé cinquième sur son Audi Comtoyou.

Le héros local Mikel Azcona est sixième sur sa CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport, devant le Roi du WTCR, Yann Ehrlacher, et son oncle Yvan Muller sur leurs Lynk & Co de Cyan Racing.

Luca Engstler a été le pilote Hyundai le plus rapide sur son Elantra N TCR de l’Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, en neuvième position, et la Lynk & Co Cyan Performance de Santiago Urrutia complète le top 10.

Le Goodyear #Followtheleader (leader du championnat) Jean-Karl Vernay, a terminé 11e sur l’autre voiture de l’Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, devant Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini sur leurs Elantra de la BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. Rob Huff est 14e sur sa CUPRA Zengő Motorsport, et Attila Tassi, vainqueur de la Course 2 sur WTCR Race of Portugal, est le mieux classé des pilotes d’une Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.DE Münnich Motorsport en 15e position. Ses équipiers Néstor Girolami, Esteban Guerrieri et Tiago Monteiro sont respectivement en 17e, 18e et 19e à l’issue de la séance.

La deuxième séance d’essais libres de la WTCR Race of Spain doit débuter à 12h45, heure locale et de Paris.

