Rob Huff a lancé la WTCR Race of Spain en réalisant le meilleur temps de la première séance d’essais libres sous une forte chaleur au MotorLand Aragón.

Le pilote Zengő Motorsport a signé le tour le plus rapide de ces 45 minutes pour placer sa CUPRA Leon Competición en tête avec un chrono de 2m06.359 s. Il a devancé Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co), le top 5 se tenant en 0.552s sur le tracé de 5,345 kilomètres.



“C’est un début de week-end encourageant”, a dit Huff.“C’est beaucoup mieux d’être rapide, pour sûr ! Ça signifie que la voiture est déjà en bonne position et elle semble géniale. Elle a l’air très facile à piloter. Les gars ont fait du très bon travail. Comme je le disais à Budapest, à chaque fois que nous nous retrouvons entre deux courses, nous travaillons plus dur que nous ne l’avons jamais fait pour trouver le bon set-up et nous arrivons sur le circuit mieux préparés. Cela se voit en piste grâce à notre vitesse.”



“Je ne veux pas trop m’avancer, mais cela donne un bon coup de boost à l’équipe. Si nous ne repartons pas avec deux top 10, je serai très déçu.”



Nathanaël Berthon a été le troisième plus rapide avec sa RS 3 LMS du Comtoyou DHL Team Audi Sport, devant Norbert Michelisz au volant d’une Elantra N TCR de la BRC Hyundai N Squadra Corse. Cela donne quatre marques différentes aux quatre premières places et se tenant en seulement 0.014s.



Santiago Urrutia a fini cinquième sur sa Lynk & Co, suivi du Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat), Mikel Azcona – dont c’est aujourd’hui l’anniversaire –, et sa Hyundai. Le champion WTCR en titre, Yann Ehrlacher, a pris la septième place, devant une autre Lynk & Co aux mains de Ma Qing Hua. Gilles Magnus a complété le top 10 pour le Comtoyou Team Audi Sport.



Yvan Muller (Lynk & Co) s’est classé 11e devant Dániel Nagy (CUPRA) et Tom Coronel (Audi). Esteban Guerrieri a terminé 14e sur sa Civic Type R TCR d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, suivi de Tiago Monteiro, Mehdi Bennani (Audi) et Néstor Girolami, 17e.



Les Essais Libres 2 de la WTCR Race of Spain doivent débuter à 12h30, heure locale et de Paris.

