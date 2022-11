Gilles Magnus a donné le tempo dans la première séance d’essais libres de la WTCR Race of Saudi Arabia sur le Jeddah Corniche Circuit.

Le Belge a accompli un tour du tracé de 3,450 kilomètres en 1m17.024s sur sa RS3 LMS du Comtoyou Team Audi Sport équipée de Goodyear, 0.047s plus rapide que celui du Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) Mikel Azcona. Le top 13 se tenait en moins d’une seconde à la fin.



“C’est un bon début”, a dit Magnus.“Honnêtement, je ne pense pas que ça signifie grand-chose encore, ce ne sont que les EL1. Nous avons tous un kilométrage différent au niveau des pneus et il reste beaucoup de travail de mon côté, beaucoup d’améliorations à apporter. Mais c’est sympa de commencer ainsi. L’Audi est compétitive ici, en raison du revêtement au niveau de grip élevé. On va voir si on peut progresser et essayer de continuer comme ça. Il y a de la marge pour améliorer, mais pour tout le monde. J’aime beaucoup cette piste, elle est impressionnante.”



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) a réalisé le troisième chrono devant une autre Audi, celle du pilote Wildcard (invité) Viktor Davidovski. Attila Tassi a pris la cinquième place avec sa Honda Civic Type R TCR du LIQUI MOLY Team Engstler, précédant celle pilotée par Néstor Girolami pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Tom Coronel s’est classé septième sur son Audi, et Rob Huff huitième pour son retour au volant d’une des CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport après avoir manqué la WTCR Race of Bahrain. Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) et Franco Girolami (Comtoyou Racing) ont complété le top 10.



L’autre Wildcard qu’est Nicky Catsburg a terminé 11e pour le BRC Hyundai N Racing Team, devant Dániel Nagy (Zengő Motorsport) lui-même suivi du pilote local et débutant en WTCR Ahmed Bin Khanen (Comtoyou Racing). Les Honda de Tiago Monteiro et Esteban Guerrieri ont clôturé le classement.



La seconde séance d’essais libres de la WTCR Race of Saudi Arabia est prévue à 15h30, heure locale (13h30 à Paris).

