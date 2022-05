Santiago Urrutia s'est montré le plus rapide dans la première séance d'essais libres de la WTCR Race of France, qui a vu le plateau de la WTCR – FIA World Touring Car Cup s'acclimater au Circuit de Pau-Ville.

Yann Erhlacher, Mikel Azcona et Esteban Guerrieri ont tous occupé le haut du classement au fil des 45 minutes, mais c'est Uruttia qui s'en est emparé pour de bon dans les derniers instants sur sa Lynk & Co 03 TCR de Cyan Performance, avec un chrono impressionnant puisque plus rapide de 0.489s que celui du champion WTCR en titre, Ehrlacher.



