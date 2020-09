Attila Tassi a chassé Yann Ehrlacher du haut des écrans de temps à la toute fin des 30 premières minutes d’essais libres de la WCTR race of Germany, la WTCR – FIA World Touring car Cup retrouvant cette semaine les 25,378 kilomètres de la Nordschleife du Nürburgring.

Le pilote ALL-INKL.DE Münnich Motorsport a réalisé un chrono de 8m54.552s sur sa Honda Civic Type R TCR, soit 0.929s plus rapide que celui du Goodyear#FollowTheLeader Ehrlacher, vainqueur de la seconde course de la WTCR Race of Belgium sur le circuit de Zolder.

Concurrent de pointe du FIA Rookie Award avec son Audi RS 3 LMS de Comtoyou Racing, Gilles Magnus a été le troisième plus rapide devant Néstor Girolami (Honda ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), les équipes clientes de cinq marques différentes occupant le top 10.

“Ce circuit est merveilleux et je n’y viens que pour la seconde fois”, a déclaré Tassi après ses premiers tours sur la Nordschleife avec les nouveaux pneus Goodyear de 2020. “C’est toujours bien de commencer un week-end comme ça, mais je ne serai content que si je peux faire pareil tout à l’heure en qualification, quand il y aura des points à prendre. Faire un tour parfait est impossible ici, mais je vais faire de mon mieux.”

Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi) a signé le cinquième temps devant Yvan Muller (Lynk & Co Cyan Racing), Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) et Esteban Guerrieri (Honda ALL-INKL.COM Münnich Motorsport). Jean-Karl Vernay s'est classé neuvième avec son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris du Team Mulsanne, Mikel Azcona (Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición) clôturant le top 10.

Tiago Monteiro a fini 11e avec sa Honda, devant le duo de Cyan Performance Lynk & Co composé de Santiago Urrutia et Thed Björk, Jack Young (Renault Mégane RS TCR de Vuković Motorsport) et Bence Boldizs (CUPRA Zengő Motorsport).

Les essais libres 2 de la WTCR Race of Germany débutent à 15h15, heure locale.

