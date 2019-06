Flash Essais Libres 2 du WTCR : Kristoffersson devance Huff

Johan Kristoffersson (Volkswagen SLR), double champion du monde FIA de Rallycross, a pris la tête des Essais libres 2 lors de la WTCR Race of Germany devant Rob Huff et Neils Langeveld.

Langeveld, pilote du Comtoyou Team Audi Sport, a d'abord signé le meilleur temps du week-end avec un tour en 8'58''014s dans son Audi RS3 LMS TCR sur les 25.378 kilomètres de la Nürburgring Nordschleife, mais le Britannique Rob Huff allait bientôt gâcher la fête du pilote néerlandais.



Le pilote le plus rapide des Essais Libres 1 a une fois de plus réalisé des temps fulgurants au volant de sa Golf GTI TCR de l'équipe SLR VW Motorsport, devançant Langeveld de seulement 0.083s avec un tour 8m057.931s pour se porter à nouveau en tête.



Nicky Catsburg, du BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, et Norbert Michelisz, du BRC Hyundai N Squadra Corse, ont conservé leur niveau de performance au volant de leur Hyundai i30 N TCR, se classant troisième et quatrième devant Tom Coronel, le pilote du Comtoyou Team DHL CUPRA Racing, à cinq minutes du terme.



Alors que la fin des essais libres 2 approchait, le Néerlandais Catsburg a choisi de repartir pour un tour en réglages course alors que d'autres plongeaient pour les stands. Kristoffersson a opté pour une approche différente en cherchant à marquer son autorité.



Le Suédois a réalisé un tour en 8'57''185s sur sa Volkswagen SLR pour battre la référence de Huff, se montrant 0.746s plus rapide que le britannique.



Huff a terminé la séance en deuxième position devant Langeveld qui a percuté les barrières au volant de son Audi RS3 LMS TCR dans le mini carrousel ce qui a annulé le dernier tour de tous les pilotes en piste. Le rythme du Néerlandais dans la séance a suffi pour le hisser au troisième rang.



Le pilote ALL-INKL.com Münnich Motorsport, Néstor Girolami, a propulsé sa Honda Civic Type R TCR en quatrième position, devant Catsburg et Michelisz qui terminent cinquième et sixième.



Le pilote du Cyan Racing Lynk & Co Thed Björk s'est classé huitième, mais à plus de quatre secondes du meilleur temps de Kristoffersson. Jean Karl-Vernay est neuvième, une place devant son coéquipier Gordon Shedden, 10e.



Andy Priaulx du Cyan Performance Lynk & Co a enfin signé ses premiers tours du week-end après avoir manqué la première séance d'essais libres en raison d'un problème de pression de carburant, tout comme le Français Yvan Muller qui a également manqué toute la séance d'ouverture pour l'équipe Cyan Racing Lynk & Co.



La première qualification est prévue pour 15h30.

